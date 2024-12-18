Железняк про перспективи ухвалення законопроєкту щодо декриміналізації порно: "Рухаємось у правильному напрямку"
Нардеп Ярослав Железняк вважає, що найближчим часом і профільний комітет, і сесійна зала парламенту підтримають законопроєкт про декриміналізацію порно
Про це він сказав журналістам у кулуарах Ради, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
"Гарна новина. Цей законопроєкт - це вже друга наша спроба. Він підписаний представниками комітету і головою робочої групи, і в мене є відчуття, що ми рухаємося в правильному напрямку. У нас уже готові всі документи для того, щоб його розглянути", - висловився Железняк.
На його думку, ситуація з переслідуванням людей за створення та поширення відео інтимного характеру погіршується.
"У нас є абсолютна ідіотська позиція, коли ми одночасно просимо сплатити податки й хочемо за це посадити. І, відповідно, проблема стає гіршою", - сказав нардеп.
"У нас не завжди бувають із комітетом гарні відносини. Але я дуже сподіваюсь, що найближчим часом буде рішення комітету, рішення зали", - додав він.
- У серпні минулого року Железняк зареєстрував законопроєкт про декриміналізацію порно, але він "завис" у комітеті. 11 листопада 2024 року він зареєстрував доопрацьований законопроєкт про декриміналізацію порнографії, і ця версія більш консервативна, ніж попередній документ.
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