У Раді зареєстрували новий законопроєкт про декриміналізацію порно

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Ця версія більш консервативна, але після більш ніж року дискусії з комітетом і робочою групою, я радий повідомити про досягнення компромісу", - написав він.

Ініціатори законопроєкту пропонують внести зміни до статті 301 ККУ, щоб дорослих людей не ув'язнювали за створення та поширення відео інтимного характеру. Нардеп зазначив, що нині людину можуть притягнути до відповідальності навіть за зберігання оголених фото на особистому телефоні.

Кримінальна відповідальність залишиться винятково за:

порно без згоди (порнопомста, deep fake)

екстремальне порно (насильництво, зоо-, некрофілія)

порно з дітьми й розповсюдження серед дітей.

При цьому покарання за порно з дітьми пропонують посилити.

Железняк наголосив: сутенерство, втягнення в проституцію та торгівля людьми відповідно до документа теж залишаються кримінальними злочинами.