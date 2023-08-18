У Раді зареєстрували законопроєкт про декриміналізацію порнографії

Про це свідчить інформація на сайті Ради.

Нині документ передано на розгляд керівництву.

Як пояснював раніше Железняк, законопроєктом пропонується декриміналізувати порнографію, яка не становить суспільної небезпеки, тобто ту, яку розповсюджують за згодою обох повнолітніх сторін. Водночас поширення порно без згоди й надалі передбачатиме кримінальну відповідальність. Так само каратимуть за порно з дітьми або для дітей, а також за екстремальне порно (насилля, зоо-, некрофілія).

"За все інше зі ст. 301 та 302 кримінальну відповідальність прибираємо. Щоб фантазія правоохоронців не генерувала по 1000+ справ на рік", - зазначав Железняк.

За його словами, в Україні не повинні карати за нюдси, які люди надсилають одне одному у приватних листуваннях.