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У Раді зареєстрували законопроєкт про декриміналізацію порнографії

18 серпня, 2023 п'ятниця
12:22
Україна Верховна Рада

У Верховній Раді Україні 18 серпня зареєстрували законопроєкт про декриміналізацію порнографії, одним з ініціаторів якого є нардеп Ярослав Железняк

Про це свідчить інформація на сайті Ради.

Нині документ передано на розгляд керівництву.

Як пояснював раніше Железняк, законопроєктом пропонується декриміналізувати порнографію, яка не становить суспільної небезпеки, тобто ту, яку розповсюджують за згодою обох повнолітніх сторін. Водночас поширення порно без згоди й надалі передбачатиме кримінальну відповідальність. Так само каратимуть за порно з дітьми або для дітей, а також за екстремальне порно (насилля, зоо-, некрофілія).

"За все інше зі ст. 301 та 302 кримінальну відповідальність прибираємо. Щоб фантазія правоохоронців не генерувала по 1000+ справ на рік", - зазначав Железняк.

За його словами, в Україні не повинні карати за нюдси, які люди надсилають одне одному у приватних листуваннях.

  • 4 липня 2022 року на сайті президента України з'явилася петиція з проханням легалізувати еротику та порно на території України, вона набрала необхідний мінімум – 25 тисяч підписів.
  • Президент Зеленський розглянув цю петицію і доручив голові уряду Денисові Шмигалю опрацювати питання та поінформувати про результати розгляду автора звернення. Однак легалізація порно так і не зрушила з місця. Згідно з публічними даними, окрім України повна заборона порнографії діє в Європі лише у РФ, Білорусі, Ісландії, Литві, Болгарії та Ватикані.
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ВРУ
порно
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