Зеленський відповів на петицію про легалізацію порно

Про це повідомляє офіційний сайт Президента України.

Як йдеться у повідомленні, Володимир Зеленський 2 серпня відповів на петицію про легалізацію порно та передав повноваження вивчити це питання прем'єр-міністру України Денису Шмигалю.

Президент України послався на Закон України "Про захист суспільної моралі" як на основний документ, який регулює виробництво та обіг у будь-якій формі предметів та продукції порнографічного характеру. Однак Зеленський зазначив, що питання легалізації порнографії регулюється іншим органом влади.

"Відповідно до Закону, Кабінет Міністрів України забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту суспільної моралі й обігу продукції і видовищних заходів сексуального характеру, координує і контролює діяльність міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади у цій сфері", - йдеться у відповіді Президента України.

Зеленський звернувся до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням опрацювати питання та поінформувати про результати розгляду автора звернення.

4 липня на сайті президента України з'явилася петиція з проханням легалізувати еротику та порно на території України, вона набрала необхідний мінімум – 25 тисяч підписів. Тепер її має розглянути президент України Володимир Зеленський.

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