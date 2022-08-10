Петиція зареєстрована під №22/146438-еп.

Автор петиції Тарас Сіромський аргументує свою позицію тим, що заборона порнографії розвиває корупцію і шкодить економіці України.

"Більшість розвинених держав не мають заборон на порнографічну діяльність. В Україні цей закон приймався з міжнародними зауваженням, що він порушує свободу слова. Крім того, даний закон не має жодного сенсу, адже усі, хто хоче зніматись у порно, - може виїхати за кордон і підіймати економіку іншим державам. Відповідно, він лише шкодить економіці і правам людини в Україні. А суди за його порушення нагадують середньовіччя, що бентежить українців і шокує іноземців", - пише автор.

Також, на думку Сіромського, заборона на порнографію породжує корупцію, адже законодавство чітко не визначає, що саме можна вважати порнографією, а що – еротичним контентом, який є дозволеним.

У якості аргументу за легалізацію порнографії автор петиції називає марне витрачання державних коштів на роботу кіберполіції, яка могла б займатися "важливішими" справами.

"Величезна кількість грошей платників податків виділяється на закупки порнографічного матеріалу і пошук "злочинців", хоча всім відома філософія, що без жертви не може бути злочину, замість того, щоб дії кіберполіції зосередити на боротьбі проти російських кібератак, проти російської дезінформації, ботів, замість того щоб виділити кошти на українізацію інтернету", - йдеться у петиції.

Також у петиції йдеться, що у законі не прописано, у якому випадку еротика – це мистецтво, а у якому – порнографія.

"Навіть на юридичних консультаціях юристи говорять, що від того, чи дати хабаря, залежить, як правоохоронна система трактуватиме законодавство. Цей закон розвиває корупцію і має бути негайно вилучений", - пише автор петиції.

Президент Володимир Зеленський повинен розглянути петицію та опублікувати відповідь на неї. Надалі він може доручити вивчення цього питання іншим урядовим інстанціям.

Раніше на сайті президента зареєстрували петицію "Надати Борису Джонсону громадянства України та подати його кандидатуру на пост Прем‘єр Міністра України".

На сайті президента України петиція з проханням заборонити громадянам країни-агресора в'їзд в України на найближчих 50 років набрала необхідну кількість підписів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb