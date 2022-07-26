На сайті президента зареєстрували петиція про надання Борису Джонсону громадянства України
Автори петиції також пропонують президенту подати його кандидатуру на очільника уряду України
Про це йдеться у петиції "Надати Борису Джонсону громадянства України та подати його кандидатуру на пост Прем‘єр Міністра України", розміщеній на офіційній сторінці президента України.
"Пане Президенте. Прошу Вас розглянути можливість присвоєння громадянства України Борису Джонсону та подати його кандидатуру на пост Прем'єр Міністра України", - йдеться у тексті, що супроводжує документ.
Також там відзначено позитивні сторони рішення:
- світова підтримка Бориса Джонсона;
- чітка позиція проти військового вторгнення в Україну;
- освіченість у політичній, фінансовій та юридичних сферах.
Водночас зазначено і негативний бік: неможливість цього призначення згідно теперішніх Конституції та Закону України.
Петиція була оприлюднена сьогодні, 26 липня, і станом на 21:00 за неї проголосували майже 2,5 тис. людей. Всього петиції за 92 дні треба набрати 25 тис. підписів.
Проголосувати за петицію можна тут.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.34
Купівля 38.34Продаж 39.3
-
EUR
Купівля 38.72Продаж 39.84
- Актуальне
- Важливе