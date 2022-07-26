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На сайті президента зареєстрували петиція про надання Борису Джонсону громадянства України

26 липня, 2022 вiвторок
21:12
Світ Володимир Зеленський та Борис Джонсон

Автори петиції також пропонують президенту подати його кандидатуру на очільника уряду України

Про це йдеться у петиції "Надати Борису Джонсону громадянства України та подати його кандидатуру на пост Прем‘єр Міністра України", розміщеній на офіційній сторінці президента України.

"Пане Президенте. Прошу Вас розглянути можливість присвоєння громадянства України Борису Джонсону та подати його кандидатуру на пост Прем'єр Міністра України", - йдеться у тексті, що супроводжує документ.

Також там відзначено позитивні сторони рішення:

  • світова підтримка Бориса Джонсона;
  • чітка позиція проти військового вторгнення в Україну;
  • освіченість у політичній, фінансовій та юридичних сферах.

Водночас зазначено і негативний бік: неможливість цього призначення згідно теперішніх Конституції та Закону України.

Петиція була оприлюднена сьогодні, 26 липня, і станом на 21:00 за неї проголосували майже 2,5 тис. людей. Всього петиції за 92 дні треба набрати 25 тис. підписів.

Проголосувати за петицію можна тут.

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