Петиція до Зеленського про заборону в'їзду росіянам на 50 років набрала необхідні для розгляду голоси

Петиція зареєстрована під №22/138774-еп.

Автором петиції є Андрій Кузьмін, який наголосив, що розв’язана РФ війна проти України триває уже 8 років. Кузьмін написав, що безвізовий з Росією режим призвів до трагічних наслідків:

"На жаль, за ці 8 років влада не спромоглася захистити Україну від диверсантів, агентури та коригувальників, які увесь цей час прибували в Україну через безвізовий режим з Росією. Ми поплатилися за це тисячами життів", - каже автор петиції.

Тому питання заборони в’їзду громадян РФ Кузьмін вважає питанням безпеки українців. Окрім цього, він радить обмежити видачу росіянам посвідок на проживання:

"Задля безпеки кожного українця зараз і у майбутньому, ми пропонуємо повністю закрити в’їзд в Україну усім росіянам на наступні 50 років та не видавати посвідки на проживання росіянам окрім тих, хто воював на боці України у російсько-українській війні".

Петиція уже набрала понад 25 тисяч голосів. Тому її повинен розглянути президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, електронна петиція до президента про повернення в цифровий ефір Еспресо, 5 каналу і Прямого набрала необхідні для подальшого розгляду 25 тисяч підписів

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