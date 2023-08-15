Раді пропонують декриміналізувати порнографію в Україні

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться про те, що в Україні досить часто криміналізують еротичний контент, який люди надсилають одне одному у приватному листуванні.

"Оскільки за статтею 301 ККУ наразі криміналізовані фактично будь-які діяння, пов’язані з порнографією, то під обвинувачення можуть підпадати й відправки приватних "хтивок"... і розміщення власних роликів подружніми парами на Pornhub, і пересилка нюдсів волонтерками й волонтерами ТерОнліфанс за донат на ЗСУ, зберігання або створення картин з еротичними сюжетами й гіпотетично навіть позичання друзям книг по сексуальному здоров'ю", - сказано в документі.

Законопроєктом пропонується декриміналізувати порнографію, яка не становить суспільної небезпеки, тобто ту, яку розповсюджують за згодою обох повнолітніх сторін. Водночас поширення порно без згоди й надалі передбачатиме кримінальну відповідальність. Так само каратимуть за порно з дітьми або для дітей, а також за екстремальне порно (насилля, зоо-, некрофілія).

"За все інше зі ст.301 та 302 кримінальну відповідальність прибираємо. Щоб фантазія правоохоронців не генерувала по 1000+ справ на рік", - пояснив Железняк у своєму Telegram-каналі.

Він наголосив, що сутенерство, втягнення в проституцію та торгівля людьми теж лишаються кримінальними злочинами.

"Над текстом працювали робочою групою з правоохоронним комітетом, BRDO та іншими громадськими організаціями та навіть держорганами", - зазначив нардеп.