Раді пропонують декриміналізувати порнографію в Україні
У Верховній Раді України підготували до розгляду законопроєкт, який пропонується декриміналізувати порнографію, яка не становить суспільної небезпеки
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться про те, що в Україні досить часто криміналізують еротичний контент, який люди надсилають одне одному у приватному листуванні.
"Оскільки за статтею 301 ККУ наразі криміналізовані фактично будь-які діяння, пов’язані з порнографією, то під обвинувачення можуть підпадати й відправки приватних "хтивок"... і розміщення власних роликів подружніми парами на Pornhub, і пересилка нюдсів волонтерками й волонтерами ТерОнліфанс за донат на ЗСУ, зберігання або створення картин з еротичними сюжетами й гіпотетично навіть позичання друзям книг по сексуальному здоров'ю", - сказано в документі.
Законопроєктом пропонується декриміналізувати порнографію, яка не становить суспільної небезпеки, тобто ту, яку розповсюджують за згодою обох повнолітніх сторін. Водночас поширення порно без згоди й надалі передбачатиме кримінальну відповідальність. Так само каратимуть за порно з дітьми або для дітей, а також за екстремальне порно (насилля, зоо-, некрофілія).
"За все інше зі ст.301 та 302 кримінальну відповідальність прибираємо. Щоб фантазія правоохоронців не генерувала по 1000+ справ на рік", - пояснив Железняк у своєму Telegram-каналі.
Він наголосив, що сутенерство, втягнення в проституцію та торгівля людьми теж лишаються кримінальними злочинами.
"Над текстом працювали робочою групою з правоохоронним комітетом, BRDO та іншими громадськими організаціями та навіть держорганами", - зазначив нардеп.
- 4 липня 2022 року на сайті президента України з'явилася петиція з проханням легалізувати еротику та порно на території України, вона набрала необхідний мінімум – 25 тисяч підписів.
- Президент Зеленський розглянув цю петицію і доручив голові уряду Денисові Шмигалю опрацювати питання та поінформувати про результати розгляду автора звернення. Однак легалізація порно так і не зрушила з місця. Згідно з публічними даними, окрім України повна заборона порнографії діє в Європі лише у РФ, Білорусі, Ісландії, Литві, Болгарії та Ватикані.
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