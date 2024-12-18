Моделі OnlyFans сплатили 59 млн грн ПДФО та військового збору, – Гетманцев

Про це він написав у telegram.

Гетманцев зазначив, що те, що творці контенту не сплатили податок своєчасно, не може бути підставою для кримінального переслідування, якщо податки сплачено.

"Окремо по переслідуванню по ст. 301 КК (розповсюдження порнографії, – ред.). Мені здається, що фестиваль лицемірства, коли суспільство однією рукою "морально засуджує", а іншою бере гроші на армію або коли творців контенту переслідують його користувачі, треба завершувати", – написав нардеп.

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Він також наголосив, що наполягатиме на включенні законопроєкту з декриміналізації ст. 301 Кримінального кодексу України.