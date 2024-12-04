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За порно не садитимуть, але стосується не всіх: що відомо про новий законопроєкт щодо контенту для дорослих

Тетяна Яворська
4 грудня, 2024 середа
13:07
Пояснюємо фотостудія

В Україні хочуть змінити законодавство щодо зберігання, зйомки і розповсюдження відео інтимного характеру

Зміст

Згідно з новим законопроєктом, у разі внесення змін, кримінальна відповідальність передбачена лише у виняткових випадках, зокрема в разі залучення неповнолітніх і малолітніх осіб. Натомість узагалі не буде криміналу за розповсюдження порно для повнолітніх осіб.

Еспресо розповідає, що варто знати про законопроєкт, а також думку юриста стосовно того, які складнощі можуть виникнути при реалізації нового закону, якщо його ухвалять.

Про що йдеться в законопроєкті про порно

Проєкт Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення його окремих положень про кримінальні правопорушення проти громадського порядку та моральності нардепи Ярослав Железняк та Владлен Неклюдов зареєстрували у листопаді цього року. Окрім них над проєктом працювали ще 25 народних обранців.

Автор закону Железняк написав, що ми "просто змінюємо статтю 301 КК так, щоб дорослих людей за зняття та поширення відео інтимного характеру не кидали у в’язницю на 3-5 років. Все". 

Автори наголошують, що йдеться не про легалізацію порно, а декриміналізацію. Якщо раніше будь-яке ввезення в Україну, виготовлення, зберігання, перевезення, збут чи розповсюдження порнографічних матеріалів було кримінальним правопорушенням, то, якщо закон ухвалять, всі ці дії вважатимуться криміналом лише за певних умов. 

"Кримінальна відповідальність залишатися за:

– порно без згоди (порнопомста, deep feke)

– екстремальне порно (насильництво, зоо-, некрофілія)

– порно з дітьми й розповсюдження серед дітей (тут ще й посилюємо)", – зазначив депутат Железняк.

Для чого потрібен закон про декриміналізацію порнографії

З відкритим листом на підтримку законопроєкту виступила низка громадських організацій. У зверненні, розповсюдженому на сайті незалежного експертно-аналітичного центру BRDO, йдеться, що основою криміналізації будь-якої дії є її суспільна небезпека. Активісти стверджують, що українське суспільство не вважає порнографію чимось небезпечним.

Як доказ в листі наводять факти, за якими Україна належить до топ-20 країн за споживанням трафіку на Pornhub, а платформа onlyfans, що надає доступ до продукції порнографічного характеру, була однією з перших іноземних компаній, що сплатила податок за надання електронних послуг в Україні. Петиція щодо легалізації порно й еротики в Україні набрала необхідні для розгляду 25000 голосів.

pornhub

Фото: gettyimages

Підписанти назвали "неприпустимим марнотратством" під час війни, витрачати кошти Державного бюджету та сили органів правопорядку, судів і кримінально-виконавчої системи на притягнення до кримінальної відповідальності за розповсюджені діяння, що не є суспільно небезпечними.

"Тож закликаємо народних депутатів, представників громадських організацій та всіх небайдужих громадян підтримати розроблені нами зміни до законодавства, що базуються на досвіді країн ЄС, міжнародних конвенціях та здоровому глузді", – йдеться в заяві.

Думка юриста щодо закону про декриміналізацію порнографії

При реалізації нового законопроєкту може виникнути чимало труднощів, вважає юрист Роман Кичко

"Якщо підсумувати, то мета  – захистити неповнолітніх і малолітніх осіб. Але цікавий і інший момент. Зараз передбачена відповідальність за примушування до участі у виготовленні, розповсюдженні цих матеріалів щодо всіх осіб в тому числі й щодо повнолітніх. А це вже хочуть забрати", – розповів він у коментарі для Еспресо.

Крім того, правник вважає, що за відсутності відповідальності за примушування повнолітньої особи до виготовлення чи збуту порнографічних матеріалів, дії цих людей можуть кваліфікуватись, як торгівля людьми. 

"Торгівля людьми – це досить серйозна стаття і там набагато жорсткіша відповідальність. Потрібно встановити зовсім інший умисел і мету. А все це має кваліфікуватись якісною роботою правоохоронних органів, аби відрізнити нюанси", – розповів він.

Юристи додають, що кваліфікація злочинів повністю ляже на плечі правоохоронного органу досудового розслідування. А від кваліфікованості конкретного слідчого, групи слідчих та інших чинників буде залежати, чи правильно кваліфікують діяння. Тобто може статися, що після декриміналізації деяких осіб судитимуть за ще важкими статтями.

"Я відверто скажу, не вважаю, що це буде дуже добре. Бо якщо ми говоримо, що залишиться стаття до примушування повнолітньої особи у розповсюдженні чи створенні відповідних відео- і фотоматеріалів виключно у розрізі статті – торгівля людьми, то досить складно буде вірно кваліфікувати, орган досудового розслідування буде обмежений лише однією статтею", – роз'яснює Роман Кичко.

Законопроєкт, переконаний Кичко, потрібно допрацювати, бо недостатньо просто змінити одну статтю без зміни підходу загалом в різних нормативних актах і законодавства у цілому. 

Довідка

Зміни внесуть до Кримінального кодексу України (ст. 301 та 301-1). Окремо хочуть передбачити та посилити кримінальну відповідальність за збут малолітнім чи розповсюдження серед них порнографії; посилити кримінальну відповідальність за примушування дітей до участі у створенні й збуту порно;  декриміналізувати розповсюдження порно повнолітніми. 

Перед цим нардепи мають врахувати результати науково-експертного висновку, а там зараз, за словами Кичка, окрім суттєвих зауважень, навіть вказані граматичні неточності.

Теги:
Статті
Новини
Суспільство
Кримінал
Україна
ВРУ
порно
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