Армія РФ запустила дрони по території України: ситуація ввечері 18 січня
Російська окупаційна армія ввечері суботи, 18 січня, запустила по Україні ударні безпілотники
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Станом на 18:00 про загрозу застосування ударних дронів попередили Сумщину і Полтавщину.
О 18:25 військові поінформували про:
- ворожий БПЛА у напрямку Миргорода з північного сходу;
- БПЛА в районі Шишаків на Полтавщині з південним курсом.
Станом на 18:33 загроза застосування ударних безпілотників зберігалась для Сумської та Полтавської областей.
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- У ніч на 18 січня російська окупаційна армія застосувала для атаки по Україні 39 безпілотників та 4 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23. Оборонцям українського неба вдалося знищити 2 ракети і 24 БПЛА ворога.
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