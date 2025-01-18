Цей день в історії: народився імпресіоніст Іван Труш

Про це нагадує Центр Національного Спротиву.

Труш відомий своїми пейзажами та портретами. Його художні полотна, як-от "Поле в полудень", "Сосни", "Місячна ніч над Дніпром", стали символами української культури, а портрети Лесі Українки, Івана Франка, Катерини Грушевської та жителів Українських Карпат вражають своєю особливою виразністю.

"Як громадський діяч, Труш активно сприяв розвитку української культури. Він був одним із засновників товариства "Українська бесіда" у Львові, організовував виставки українських художників, популяризував народне мистецтво", - йдеться у повідомленні.

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Митцю доводилося одночасно протистояти загрозі поглинання російським та польським культурним впливом.

"Нам треба стояти… ногами на нашій землі, головою бути в Європі, а руками обхоплювати якнайширше справи української нації", - закликав Іван Труш.

Прожив 72 року, померши у Львові вже за радянською окупації, у 1941-му.

Дружиною його була Аріадна (Рада) Драгоманова, донька філософа Михайла Драгоманова та двоюрідна сестра Лесі Українки.

Мав трьох дітей - доньку Аріадну, мистецтвознавицю, і синів Романа та Мирона, професійних спортсменів. Мирон відбув 10-річне ув'язнення у ГУЛАГу.