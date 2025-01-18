Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Тель-Авіві 19-річний палестинець напав з ножем на перехожих: є поранені, нападника застрелили

У Тель-Авіві 19-річний палестинець напав з ножем на перехожих: є поранені, нападника застрелили

Світлана Кравченко
18 січня, 2025 субота
18:51
Світ напад з ножем

У суботу, 18 січня, в ізраїльському місті Палестина молодий чоловік напав на перехожих і завдав ножового поранення кільком людям. Нападника ліквідували на місці

Зміст

Про це інформує Jerusalem Post.

За даними поліції, напад стався на вулиці Левонтіна. Там називають подію терактом. Унаслідок цього поранень зазнали кілька людей, зокрема одного 30-річного потерпілого евакуювали до лікарні Іхілов.

Повідомляється, що підозрюваним виявився 19-річний житель Тулькарма, який незаконно в'їхав до Ізраїлю. 

Нападник був застрелений на місці злочину громадянином із дозволеної зброї.

На місце прибули численні сили поліції та швидкої допомоги.

  • Цього ж дня у столиці Ірану Тегерані невідомий чоловік відкрив стрілянину біля будівлі Верховного суду, унаслідок чого загинули двоє суддів.
     
Теги:
Новини
Ізраїль
Читайте також:
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
зсу артилерія
Автор Оксана Ліховід
17 січня, 2025 п'ятниця
Ворог не зміг навести переправи через Оскіл, - комбат БПАК "Ахіллес" про ситуацію біля Дворічного
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Київ
+2.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 42.08
    Купівля 42.08
    Продаж 42.66
  • EUR
    Купівля 43.29
    Продаж 44.04
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
18 січня
18:49
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Армія РФ запустила дрони по території України: ситуація ввечері 18 січня
18:41
Оновлено
новини Львівщини
Росіяни вдарили неподалік від Харкова: виникла пожежа у двоповерхівці
18:37
Ексклюзив
Володимир Зеленський і Джо Байден
"Не страх перед Росією, а звичка, що Москва є членом міжнародних відносин": політолог Магда проаналізував політику адміністрації Байдена щодо України
18:33
На Дніпропетровщині СБУ викрила компанію, яка нібито допомагала росіянам будувати ядерні лабораторії
18:13
Оновлено
Ранком 18 січня росіяни атакували балістикою Київ та Запоріжжя: 4 людини загинули, 13 поранених
18:04
У Кривому Розі ліквідували залишки наркосиндикату: один з організаторів збирався виїхати з України під виглядом пораненого військового, інший інвестував у власну службу таксі
18:01
Хто може виїжджати за кордон?
На Полтавщині місцевим керівникам та депутатам заборонили без дозволу виїздити з України: думки "за" і "проти"
18:00
OPINION
блог Олег Медуниця
Кому і чому в Україні знову заважає Степан Бандера?
17:37
Голова "Альтернативи для Німеччини" у Баварії закликала "вже зараз" вислати усіх українських біженців
17:18
Херсонська область
Окупанти вдарили з артилерії по Бериславу й Станіславу на Херсонщині: загинули троє цивільних
17:10
Роковини авіатрощі в Броварах: у низці регіонів вшанували пам'ять загиблих
17:09
Ексклюзив
Прапор США
"Оживити США може тільки, на жаль, ще один Перл-Харбор": дипломат Безсмертний про нерозуміння загроз у Вашингтоні
17:04
"Я задоволений, як слон": інженер Київського метрополітену особисто наводив російські ракети на столицю
17:00
Ексклюзив
Володимир Зеленський. Рамштайн 9 січня 2025 р
Ключ до перемоги в руках Зеленського. Час призначати на керівні посади компетентних фахівців, а не друзів, - полковник Грант
16:43
ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксували 89 боєзіткнень, найбільше – на Покровському напрямку
16:27
Словенія закупила для ДСНС три піротехнічні машини
16:20
Езра Вандан
У Туреччині схопили зірку OnlyFans, яка планувала переспати із сотнею чоловіків
16:02
OPINION
Два ядра російської мережі в Україні
15:58
Трамп оголосив про запуск власної криптовалюти $TRUMP
15:56
Оновлено
Дмитро Корнійчук і Макс Назаров
СБУ прийшла до ексведучого Назарова та експерта Корнійчука, що працювали на каналах Медведчука
15:54
Нігерія
Нігерія приєдналася до БРІКС як країна-партнерка
15:49
Ексклюзив
трамп путін
"Поставить США в слабку позицію": професор Айзенберг про ймовірну зустріч Трампа та Путіна
15:20
Вимагала у пораненого військового $5 тис. за підтвердження групи інвалідності: у Києві затримали посадовицю лікарні
15:09
"Троє осіб не повернулися в Україну": нардепу повідомлено про підозру в організації незаконного перетину кордону
15:04
Окупанти на ТОТ погрожують студентам штрафами за неявку у "військкомати"
15:02
Військово-лікарська комісія, ВЛК
Обмежено придатні, які повторно не пройшли ВЛК за повісткою ТЦК до 4 лютого, отримають статус "в розшуку"
14:42
Поблизу Краснодара рух опору спалив дві вежі зв'язку
14:37
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Пісторіус закликав збільшити витрати на оборону Німеччини щонайменше на €30 млрд
14:32
"Ми залишилися бомжами": мешканці Суджі знову вийшли на мітинг у Курську, вимагаючи житлові сертифікати та компенсації
14:32
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 18 січня: скільки коштують євро, долар і злотий
14:23
Брав участь у змові про передачу 3 млрд грн в інтересах РФ: суддю Господарського суду Києва підозрюють у держзраді
14:01
OPINION
Вдатись до "перестановки ліжок", мабуть, уже не спрацює
14:00
мавпяча віспа
В Азербайджані зафіксували перший випадок захворювання на мавпячу віспу, - Reuters
13:58
Символіка партії "Європейська Солідарність"
Банкова готується до виборів, як у диктаторській Росії: "Європейська Солідарність" заявляє про тиск
13:54
стрілянина
Біля Верховного суду в Тегерані сталася стрілянина: загинули двоє суддів, нападник вчинив самогубство
13:54
Ексклюзив
Дональд Трамп і Джо Байден
Самотужки США не зможуть забезпечити Україну всім необхідним, щоб завдати поразки Росії, - Безсмертний
13:42
Ексклюзив
Воєнні злочинці: Володимир Путін та Валерій Герасимов
Подальший розвиток подій залежить не від Трампа чи Маска, а виключно від рішень, які ухвалюватиме Путін, - полковник Грант
13:38
Огляд
Ілля Ковтун
Ковтун подав документи на хорватське громадянство, а Світоліна в 1/8 фіналу AO: головні новини українського спорту за тиждень
13:34
Оновлено
вогонь, полум'я, пожежа
ГУР уразило дронами нафтобазу в Тульській області РФ, а також ППО росіян на ТОТ України
13:28
Нардеп Новинський, патріарх РПЦ Кирило (Гундяєв), предстоятель УПЦ МП Онуфрій (Березовський)
Підпорядковувався Гундяєву, був "куратором" РПЦ в Україні: Новинського підозрюють у державній зраді
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV