У Тель-Авіві 19-річний палестинець напав з ножем на перехожих: є поранені, нападника застрелили
У суботу, 18 січня, в ізраїльському місті Палестина молодий чоловік напав на перехожих і завдав ножового поранення кільком людям. Нападника ліквідували на місці
Про це інформує Jerusalem Post.
За даними поліції, напад стався на вулиці Левонтіна. Там називають подію терактом. Унаслідок цього поранень зазнали кілька людей, зокрема одного 30-річного потерпілого евакуювали до лікарні Іхілов.
Повідомляється, що підозрюваним виявився 19-річний житель Тулькарма, який незаконно в'їхав до Ізраїлю.
Нападник був застрелений на місці злочину громадянином із дозволеної зброї.
На місце прибули численні сили поліції та швидкої допомоги.
- Цього ж дня у столиці Ірану Тегерані невідомий чоловік відкрив стрілянину біля будівлі Верховного суду, унаслідок чого загинули двоє суддів.
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