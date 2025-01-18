Єрмак у Парижі обговорив можливий контингент французьких військових в Україні
Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак у суботу, 18 січня, у Парижі провів зустрічі з низкою посадовців Франції, під час яких йшлося, зокрема, про тренування ЗСУ та питання контингенту французьких військових в Україні
Про це глава ОП написав у телеграм.
"Сьогодні працюю у Франції. У продовження діалогу між президентом України Володимиром Зеленським та лідером Франції Емманюелем Макроном та їх зустрічі, яка відбулася в грудні, зустрівся з міністром Європи та закордонних справ Франції Жаном-Ноелєм Барро", - розповів Єрмак.
Він додав, що з французьким міністром обговорив розвиток двосторонніх відносин між країнами, європейську єдність і протидію російській агресії.
Крім того, очільник Офісу президента провів зустріч з дипломатичним радником президента Французької Республіки Емманюелем Бонном, керівником військового штабу президента Франції Фаб’єном Мандоном, радником президента Франції Ксав’є Шателем та Бертраном Бюшвальтером.
"Розповів про ситуацію на полі бою. Обговорили військову допомогу Україні в 2025 році, тренування наших воїнів, питання контингенту", - зазначив Єрмак.
- Нагадаємо, президент України Зеленський 13 січня провів телефонну розмову з французьким колегою Макроном, під час якої лідери країн обговорили ініціативу щодо розміщення військових контингентів в Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.08 Купівля 42.08Продаж 42.66
- EUR Купівля 43.29Продаж 44.04
- Актуальне
- Важливе