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"Завтра буде указ": Зеленський анонсував нове рішення щодо санкцій РНБО

Світлана Кравченко
18 січня, 2025 субота
20:01
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що невдовзі будуть запроваджені санкції Ради національної безпеки й оборони проти тих, хто йде проти країни

Зміст

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні наприкінці 1060-го дня війни.

"Сьогодні дуже добре попрацювали українські правоохоронці: СБУ, ДБР, Національна поліція, наша прокуратура. Є протидія зрадникам та різного роду схемам, які послаблювали нашу державу, наше українське суспільство", - зазначив президент.

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Він наголосив: "кожен, хто стає на шлях проти закону в Україні, повинен памʼятати, що буде відповідь". 

"Готуємо зараз також і нове рішення щодо санкцій РНБО – завтра буде указ", - сказав Зеленський.

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Також очільник держави прокоментував сьогоднішній масований обстріл України, зокрема атаку на Київ та Запоріжжя. За його словами, у столиці весь день тривав розбір завалів, завершили лише під вечір.

Станом на 19:30 тривають роботи в Запоріжжі, там шукають людину під завалами. Також рятувальники працюють на місці ракетного удару по Харківщині. 

"Я вдячний усім лікарям, працівникам ДСНС, комунальних служб, поліціянтам, які залучені до рятувальних робіт. На жаль, були забрані життя цими ракетами. І в Києві, і в Запоріжжі є загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким", - сказав Зеленський.

Він додав, що керівництво працює заради більшої кількості систем ППО для України – сучасних систем, які можуть збивати російську балістику, а також над тим, щоб українська армія могла активно діяти проти пускових установок ворога, в тому числі на російській території.

"Я вдячний усім партнерам, які підтримують нас у цьому. Наша далекобійність – це один із ключових інструментів захисту життя. І я дякую всім нашим воїнам Збройних Сил України, Служби безпеки України, ГУР, Служби зовнішньої розвідки, які для нас, для всіх українців, забезпечують необхідну далекобійність, зокрема й нашими власними силами", - резюмував президент.

  • Вранці 18 січня Повітряні сили попередили про загрозу використання балістичного озброєння. В Києві та Запоріжжі лунали вибухи. Унаслідок обстрілів є загиблі та поранені. Детальніше про наслідки сьогоднішньої атаки читайте за посиланням.
     
Теги:
Відео
Новини
Україна
РНБО
Володимир Зеленський
санкції проти Росії
ракетний удар
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