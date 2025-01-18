Підпорядковувався Гундяєву, був "куратором" РПЦ в Україні: Новинського підозрюють у державній зраді

Про це інформує пресслужба Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, від самого початку збройної агресії РФ проти України ще з 2014 року Новинський просував російські наративи через інтерв’ю у ЗМІ, публічних виступах, а також у дописах на власному сайті та у соцмережах. Депутат намагався формувати в українському суспільстві антивладні та проросійські настрої, виправдовувати російську агресію тощо.

У ДБР додають, що проросійський депутат виконував вказівки очільника російської православної церкви патріарха Кирила (Гундяєва), протягом тривалого часу підтримував з ним тісне спілкування, був так званим куратором від РПЦ та фактично представником релігійної організації РФ в Україні.

При цьому нардеп, діючи на підтримку зовнішньої політики країни-агресора, систематично здійснював публічні виступи з ознаками релігійної нетерпимості та ворожнечі.

Як встановило слідство, після початку повномасштабного вторгнення армії Росії в Україну Новинський склав повноваження і наразі переховується за кордоном. Проте там він продовжує здійснювати інформаційний вплив, спрямований на шкоду суверенітету України, її державній та інформаційній безпеці, допомагає проводити підривну діяльність проти України.

Комплексні судові психолого-лінгвістичні експертизи, призначені слідчим, підтвердили факти злочинної діяльності нардепа в інтересах РФ. Йому заочно повідомлено про підозру у державній зраді та порушенні рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної приналежності та релігійних переконань, скоєних службовою особою.

Максимальне покарання за цими статтями - позбавленням волі на строк до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

У пресрелізі ДБР конкретна особа підозрюваного екснардепа не розкривається, однак на відео від відомства стоїть злегка розмитий портрет саме Вадима Новинського.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, 6 липня 2022 року позафракційний народний депутат Вадим Новинський написав заяву про складання повноважень.

У грудні СБУ оприлюднила перелік діячів церкви Московського патріархату, що потрапили під дію "церковних санкцій" Ради національної безпеки і оборони України. Очолював цей список саме Новинський. Згодом стало відомо, що о лігарх за 2022 рік збагатився на $100 млн, а загалом із 2019 року його статки зросли на 400 млн доларів і нині оцінюються в 1,4 млрд доларів.

збагатився У 2023 році колишній нардеп служив на недільній службі у найбільшій російській православній церкві в Цюриху.

Тим часом с уд в Україні арештував його майно на понад 3,5 млрд грн, зокрема корпоративні права на 40 підприємств та 30 газових свердловин. Вже у травні СБУ арештувала активів Новинського ще на 10,5 млрд грн.









