Новинський перебрався до Швейцарії, де проводить службу в церкві РПЦ, - ЗМІ
У неділю, 2 квітня, колишній нардеп Вадим Новинський служив на недільній службі у найбільшій російській православній церкві в Цюриху
Про це інформує Радіо Свобода.
Новинський служив у "Храмі Воскресіння Христова" РПЦ у самому центрі Цюриха. Його освячував голова РПЦ Кирило (Гундяєв) у 2002 році. Видання пише, що навколо церкви 2 квітня висіли українські прапори і портрет Зеленського.
Новинський поділився, що приїхав до Швейцарії з Німеччини, але зараз ніде не проживає. Повертатися до України, щоб підтримати намісника Києво-Печерської лаври, не планує. За його словами, на нього заведено кримінальні справи. Також він зазначив, що зараз "працює на мир в Україні".
Водночас Новинський заявив, що події, які розгортаються навколо Лаври, "засновані на брехні та маніпуляціях". Він також звинуватив у причетності до них СБУ.
"Проходять обшуки в монастирях, підкидаються докази, підтасовуються факти, на брехні ґрунтуються свідчення лжесвідків. І щодо архієреїв порушуються кримінальні справи. Такого не було з 1937 року", - сказав колишній нардеп.
На його думку, УПЦ (МП) втратила можливість користуватися Лаврою, оскільки не пішла на умови, які виснула українська держава, яка хотіла добровільної передачі лавр і монастирів.
"Насправді церква вже перемогла. Вона не пробилася під владу, не пішла на умови, а умови виставлялися з боку держави. Держава хотіла, щоб ми пішли на злиття з розкольницькою структурою під назвою ПЦУ та передали відповідно добровільно всі лаври та монастирі", - заявив Новинський.
- У лютому 2015 року депутат від "Народного Фронту" Тетяна Чорновол повідомила, що ексрегіонал Новинський досі не здав російський паспорт.
- У липні 2018 року головний фінансовий донор УПЦ МП та один з лідерів “Опозиційного блоку” Вадим Новинський потрапив до бази “Миротворець”.
- У травня 2021 року мільярдер та депутат від ОПЗЖ Вадим Новинський взяв участь у Великодній службі у Києво-Печерські Лаврі у якості диякона.
- 6 липня 2022 року позафракційний народний депутат Вадим Новинський написав заяву про складання повноважень.
- Депутати проголосували за дострокове припинення повноважень народного депутата України Вадима Новинського. Верховна Рада ухвалила таке рішення на засіданні 8 липня.
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