Новинський перебрався до Швейцарії, де проводить службу в церкві РПЦ, - ЗМІ

Про це інформує Радіо Свобода.

Новинський служив у "Храмі Воскресіння Христова" РПЦ у самому центрі Цюриха. Його освячував голова РПЦ Кирило (Гундяєв) у 2002 році. Видання пише, що навколо церкви 2 квітня висіли українські прапори і портрет Зеленського.

Новинський поділився, що приїхав до Швейцарії з Німеччини, але зараз ніде не проживає. Повертатися до України, щоб підтримати намісника Києво-Печерської лаври, не планує. За його словами, на нього заведено кримінальні справи. Також він зазначив, що зараз "працює на мир в Україні".

Водночас Новинський заявив, що події, які розгортаються навколо Лаври, "засновані на брехні та маніпуляціях". Він також звинуватив у причетності до них СБУ.

"Проходять обшуки в монастирях, підкидаються докази, підтасовуються факти, на брехні ґрунтуються свідчення лжесвідків. І щодо архієреїв порушуються кримінальні справи. Такого не було з 1937 року", - сказав колишній нардеп.

На його думку, УПЦ (МП) втратила можливість користуватися Лаврою, оскільки не пішла на умови, які виснула українська держава, яка хотіла добровільної передачі лавр і монастирів.

"Насправді церква вже перемогла. Вона не пробилася під владу, не пішла на умови, а умови виставлялися з боку держави. Держава хотіла, щоб ми пішли на злиття з розкольницькою структурою під назвою ПЦУ та передали відповідно добровільно всі лаври та монастирі", - заявив Новинський.