Новинський складає мандат

Про це повідомив сам Вадим Новинський у Facebook

Позафракційний народний депутат Вадим Новинський вирішив скласти повноваження депутата. Як наголосив сам, хоче зосередитися на вирішенні гуманітарних питань, відббудові зруйнованих храмів та – згодом – на участі у повоєнній розбудові України.

Вадим Новинський пройшов до парламенту IX скликання від 57 округу (Маріуполь) як представник "Опозиційного блоку", який сьогодні в судовому порядку є забороненим.

Нардеп Олег Дунда переконаний, проросійських депутатів у Верховній Раді України потрібно позбавити мандату. За його словами, це можна зробити навіть у воєнний час

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