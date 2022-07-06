Новинський складає мандат
Позафракційний народний депутат Вадим Новинський написав заяву про складання повноважень
Про це повідомив сам Вадим Новинський у Facebook
Позафракційний народний депутат Вадим Новинський вирішив скласти повноваження депутата. Як наголосив сам, хоче зосередитися на вирішенні гуманітарних питань, відббудові зруйнованих храмів та – згодом – на участі у повоєнній розбудові України.
Вадим Новинський пройшов до парламенту IX скликання від 57 округу (Маріуполь) як представник "Опозиційного блоку", який сьогодні в судовому порядку є забороненим.
- Нардеп Олег Дунда переконаний, проросійських депутатів у Верховній Раді України потрібно позбавити мандату. За його словами, це можна зробити навіть у воєнний час
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