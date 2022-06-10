У ВР зараз є завдання позбутись мотлоху: позбавити проросійських депутатів мандату, - нардеп Дунда
Нардеп Олег Дунда переконаний, проросійських депутатів у Верховній Раді України потрібно позбавити мандату. За його словами, це можна зробити навіть у воєнний час
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"В нас у Верховній Раді є багато депутатів, які прийняли присягу, що служитимуть українському народу, проте прислуговують Москві. Це зокрема Деркач, Медведчук й інші представники ОПЗЖ. А також це позафракційні "депутати" такі, як Новінський, Дубінський, і в нашій фракції ("Слуга народу" - ред.) такі були, але вже не є її членами. Тож у Верховної Ради є надзавдання позбутись цього мотлоху - позбавити їх депутатських мандатів", - наголосив Дунда.
Нардеп додав, що таких колаборантів можна позбавити депутатського мандату навіть у воєнний час.
"ВР може прийняти постанову, згідно з якою ті нардепи, які зрадили присягу українському народові, яку давали 29 серпня 2019 року, втрачають мандат - з цього моменту вони вже не будуть народними депутатами. Це цілком відповідатиме вимогам, які є у воєнний час", - зазначив Дунда.
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