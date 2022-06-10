Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"В нас у Верховній Раді є багато депутатів, які прийняли присягу, що служитимуть українському народу, проте прислуговують Москві. Це зокрема Деркач, Медведчук й інші представники ОПЗЖ. А також це позафракційні "депутати" такі, як Новінський, Дубінський, і в нашій фракції ("Слуга народу" - ред.) такі були, але вже не є її членами. Тож у Верховної Ради є надзавдання позбутись цього мотлоху - позбавити їх депутатських мандатів", - наголосив Дунда.



Нардеп додав, що таких колаборантів можна позбавити депутатського мандату навіть у воєнний час.



"ВР може прийняти постанову, згідно з якою ті нардепи, які зрадили присягу українському народові, яку давали 29 серпня 2019 року, втрачають мандат - з цього моменту вони вже не будуть народними депутатами. Це цілком відповідатиме вимогам, які є у воєнний час", - зазначив Дунда.



"Россия здесь всерьез и навсегда!" - на facebook-сторінці нардепа, обраного від "Слуги народу", Олексія Ковальова, 8 червня з'явився пост на підтримку окупантів



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