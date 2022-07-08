Парламент припинив повноваження нардепа Новинського
Депутати проголосували за дострокове припинення повноважень народного депутата України Вадима Новинського. Верховна Рада ухвалила таке рішення на засіданні 8 липня
Про це повідомив депутати Верховної Ради України Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.
"Парламент припинив повноваження народного депутата України Новинського В.В.
ЗА - 295 голосів. Голосування відбулося без виступу депутата та без обговорення", - написав Железняк.
Раніше сам позафракційний народний депутат Вадим Новинський написав заяву про складання повноважень. Він сказав, що хоче зосередитися на вирішенні гуманітарних питань, відбудові зруйнованих храмів та – згодом – на участі у повоєнній розбудові України.
- 27 лютого 2014 року депутат від Севастополя, бізнесмен Вадим Новинський виступив за цілісність країни та закликає до мирного вирішення всіх питань у Криму.
- У лютому 2015 року депутат від "Народного Фронту" Тетяна Чорновол повідомила, що ексрегіонал Новинський досі не здав російський паспорт.
- Нардеп від "Опозиційного блоку" та бізнес-партнер Ріната Ахметова за 2014 заробив 209,19 млн грн.
- У жовтні 2016 року Вадим Новинський задекларував сотні гектарів землі та об'єктів нерухомості у Росії, антикваріат та 79 компаній, у тому числі за кордоном, де він є кінцевим власником.
- У липні 2017 року Михайло Добкін заявив, що нардеп від "Опоблоку" Вадим Новинський вніс за нього частину застави – 30 млн гривень.
- У жовтні того ж року Новинський заявив про створення "внутрішньої опозиції" в партії Опозиційний блок.
- У липні 2018 року головний фінансовий донор УПЦ МП та один з лідерів “Опозиційного блоку” Вадим Новинський потрапив до бази “Миротворець”.
- У травня 2021 року мільярдер та депутат від ОПЗЖ Вадим Новинський взяв участь у Великодній службі у Києво-Печерські Лаврі у якості диякона.
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