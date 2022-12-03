Митрополити, єпископи та Новинський. СБУ назвала тих, потрапив під "церковні санкції"
Служба безпеки України ввечері у суботу, 3 грудня 2022 року, оприлюднила перелік діячів церкви Московського патріархату, що потрапили під дію "церковних санкцій" Ради національної безпеки і оборони України
Як наголошується, список затверджено президентом Володимиром Зеленським.
Йдеться про 10 фігурантів, які є представниками УПЦ (МЦ) або тісно пов’язані з цією організацією.
"Відтепер ці особи не зможуть набувати у власність земельні ділянки, приватизувати державне майно та права інтелектуальної власності", - зазначає СБ України.
Зокрема, це:
◾️ Новинський Вадим Владиславович (клірик УПЦ);
◾️ Лебідь Петро Дмитрович (митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври);
◾️ Швець Ростислав Пилипович (Лазар, митрополит Симферопольський и Кримський);
◾️ Удовенко Володимир Петрович (Платон, митрополит Феодосійський і Керченський);
◾️ Опанасенко В’ячеслав Олександрович (єпископ Коктебельский Агафон);
◾️ Овсянніков Олександр Олександрович (єпископ Джанкойський і Роздольненський Олексій);
◾️ Чернишов Костянтин Валерійович (єпископ Бахчисарайський Калленік);
◾️ Таранов Олександр Борисович (архієпископ Ровеньківський і Свердловський Аркадій);
◾️Іванов Олег Олександрович (колишній митрополит Ізюмський і Куп’янський Єлисей);
◾️ Масленіков Олексій Олександрович (колишній митрополит Роменський і Буринський Iосиф).
Більшість із них наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях України або за кордоном.
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Фігуранти санкційних списків виступали з різними антиукраїнськими ініціативами, зокрема:
◾️ запропонували приєднати очолювані ними єпархії до РПЦ;
◾️ погодились на співпрацю з окупаційною владою;
◾️ просувають проросійські наративи;
◾️ виправдовують військову агресію росії в Україні.
"Обмежувальні заходи щодо цих осіб запроваджуються строком на п’ять років і стосуватимуться блокування активів, обмеження торговельних операцій, блокування на виведення капіталів за межі України тощо. Крім того, усі вони позбавляються державних нагород України, а також інших форм відзначення", - додають в СБУ.
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