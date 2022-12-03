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Митрополити, єпископи та Новинський. СБУ назвала тих, потрапив під "церковні санкції"

3 грудня, 2022 субота
20:51
Суспільство

Служба безпеки України ввечері у суботу, 3 грудня 2022 року, оприлюднила перелік діячів церкви Московського патріархату, що потрапили під дію "церковних санкцій" Ради національної безпеки і оборони України

Як наголошується, список затверджено президентом Володимиром Зеленським. 

Йдеться про 10 фігурантів, які є представниками УПЦ (МЦ) або тісно пов’язані з цією організацією.

"Відтепер ці особи не зможуть набувати у власність земельні ділянки, приватизувати державне майно та права інтелектуальної власності", - зазначає СБ України.

Зокрема, це:

◾️  Новинський Вадим Владиславович (клірик УПЦ);
◾️ Лебідь Петро Дмитрович (митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври);
◾️ Швець Ростислав Пилипович (Лазар, митрополит Симферопольський и Кримський); 
◾️ Удовенко Володимир Петрович (Платон, митрополит Феодосійський і Керченський); 
◾️ Опанасенко В’ячеслав Олександрович (єпископ Коктебельский Агафон);
◾️ Овсянніков Олександр Олександрович (єпископ Джанкойський і Роздольненський Олексій);
◾️ Чернишов Костянтин Валерійович (єпископ Бахчисарайський Калленік);
◾️ Таранов Олександр Борисович (архієпископ Ровеньківський і Свердловський Аркадій); 
◾️Іванов Олег Олександрович (колишній митрополит Ізюмський і Куп’янський Єлисей); 
◾️ Масленіков Олексій Олександрович (колишній митрополит Роменський і Буринський Iосиф). 

Більшість із них наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях України або за кордоном. 

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Фігуранти санкційних списків виступали з різними антиукраїнськими ініціативами, зокрема:

◾️ запропонували приєднати очолювані ними єпархії до РПЦ;
◾️ погодились на співпрацю з окупаційною владою;
◾️ просувають проросійські наративи;
◾️ виправдовують військову агресію росії в Україні.

"Обмежувальні заходи щодо цих осіб запроваджуються строком на п’ять років і стосуватимуться блокування активів, обмеження торговельних операцій, блокування на виведення капіталів за межі України тощо. Крім того, усі вони позбавляються державних нагород України, а також інших форм відзначення", - додають в СБУ.

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РПЦ
РНБО
УПЦ МП
СБУ
Вадим Новинський
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