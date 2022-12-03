У митрополита Московського патріархату з Чернівців знайшли дитяче порно власного виробництва, - ЗМІ

Про це із посиланням на джерела у правоохоронних органах сьогодні, 3 грудня 2022 року, повідомив портал LB.ua.

"За результатами обшуків у приміщеннях єпархіального управління на ноутбуці було виявлено порнографічні матеріали за участі неповнолітніх (дитячу порнографію), які за попередніми даними, не були завантажені з мережі інтернет, а відзняті на відеокамеру", - зазначає видання.

Згідно даних джерел LB.ua, йдеться про обладнання "керівника Чернівецько-Буковинського єпархіального управління митрополита Мелетія (Єгоренка) та секретаря архімандрита Никиту (Сторожук)".

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Вилучену техніку направлено на комп’ютерно-технічну експертизу, "за результатами якої планується подальше проведення слідчих дій щодо встановлення осіб, причетних до вчинення злочину".

При цьому 30 листопада Служба безпеки України в Чернівецькій області, інформує LB.ua, "внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження № 22022260000000116 стосовно невстановлених осіб Чернівецько-Буковинської єпархії Української православної церкви (МП), "в діях яких наявні ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст. 301-1 Кримінального кодексу (одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження)".

Обшуки в керівних органах церкви Московського патріарахту тривали протягом тижня.

Як запевнив президент Володимир Зеленський, в Україні не діятимуть релігійні організації "афілійовані з Росією".

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