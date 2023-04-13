В Україні арештували майно Новинського на понад 3,5 млрд грн
Суд арештував майно підсанкційного олігарха Вадима Новинського на понад 3,5 млрд гривень, зокрема корпоративні права на 40 підприємств та 30 газових свердловин
Про це інформує Служби безпеки України.
Арештовано майно проросійського олігарха Вадима Новинського, якого підозрюють у пособництві країні-спонсору тероризму РФ. До списку активів входять корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги палива.
Загальна сума становить понад 3,5 млрд грн.
"Для уникнення санкцій РНБО Новинський намагався перереєструвати власні індустріальні об’єкти на декілька афілійованих комерційних структур. Для реалізації оборудки він залучив підконтрольних приватних нотаріусів і державних реєстраторів", - пояснює пресслужба.
Нині Мін’юст уже скасував незаконні дії реєстраторів щодо низки підприємств проросійського олігарха.
СБУ провела обшуки в офісах і вдома у фігурантів. Виявила документи, печатки компаній-нерезидентів та прокремлівську релігійну літературу.
- У лютому 2015 року депутат від "Народного Фронту" Тетяна Чорновол повідомила, що ексрегіонал Новинський досі не здав російський паспорт.
- У липні 2018 року головний фінансовий донор УПЦ МП та один з лідерів "Опозиційного блоку" Вадим Новинський потрапив до бази "Миротворець".
- У травня 2021 року мільярдер та депутат від ОПЗЖ Вадим Новинський взяв участь у Великодній службі у Києво-Печерській лаврі дияконом.
- 6 липня 2022 року позафракційний народний депутат Вадим Новинський написав заяву про складання повноважень.
- Депутати проголосували за дострокове припинення повноважень народного депутата України Вадима Новинського. Верховна Рада ухвалила таке рішення на засіданні 8 липня.
- Служба безпеки України ввечері у суботу, 3 грудня 2022 року, оприлюднила перелік діячів церкви Московського патріархату, що потрапили під дію "церковних санкцій" Ради національної безпеки і оборони України.
- Олігарх Вадим Новинський за 2022 рік збагатився на $100 млн, а загалом із 2019 року його статки зросли на 400 млн доларів і нині оцінюються в 1,4 млрд доларів.
- 2 квітня цього року колишній нардеп Вадим Новинський служив на недільній службі у найбільшій російській православній церкві в Цюриху.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.32
Купівля 37.32Продаж 38.11
-
EUR
Купівля 40.45Продаж 41.3
- Актуальне
- Важливе