В Україні арештували майно Новинського на понад 3,5 млрд грн

Про це інформує Служби безпеки України.

Арештовано майно проросійського олігарха Вадима Новинського, якого підозрюють у пособництві країні-спонсору тероризму РФ. До списку активів входять корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги палива.

Загальна сума становить понад 3,5 млрд грн.

"Для уникнення санкцій РНБО Новинський намагався перереєструвати власні індустріальні об’єкти на декілька афілійованих комерційних структур. Для реалізації оборудки він залучив підконтрольних приватних нотаріусів і державних реєстраторів", - пояснює пресслужба.

Нині Мін’юст уже скасував незаконні дії реєстраторів щодо низки підприємств проросійського олігарха.

СБУ провела обшуки в офісах і вдома у фігурантів. Виявила документи, печатки компаній-нерезидентів та прокремлівську релігійну літературу.