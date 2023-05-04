Про це інформує СБУ.

Зазначено, що загальна вартість арештованих активів олігарха становить понад 10,5 млрд грн. До списку заблокованих входить 230 об’єктів нерухомості, якими Новинський володіє через офшорний трастовий фонд.

Серед арештованого майна – елітний готельний комплекс у центрі Києва, морський торговий порт "Очаків", приміщення агрохолдингу і торговельні центри в різних регіонах України.

"Встановлено, що для уникнення санкцій РНБО Новинський перереєстрував власні активи на декількох підконтрольних іноземних громадян в офшорних юрисдикціях. Для реалізації оборудки він залучив афілійованих приватних нотаріусів і державних реєстраторів", - ідеться у повідомленні.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.