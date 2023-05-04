СБУ арештувала активів на 10,5 млрд грн підсанкційного олігарха Новинського
За матеріалами Служби безпеки арештовано нові активи проросійського олігарха Вадима Новинського, який причетний до пособництва країні-агресору
Про це інформує СБУ.
Зазначено, що загальна вартість арештованих активів олігарха становить понад 10,5 млрд грн. До списку заблокованих входить 230 об’єктів нерухомості, якими Новинський володіє через офшорний трастовий фонд.
Серед арештованого майна – елітний готельний комплекс у центрі Києва, морський торговий порт "Очаків", приміщення агрохолдингу і торговельні центри в різних регіонах України.
"Встановлено, що для уникнення санкцій РНБО Новинський перереєстрував власні активи на декількох підконтрольних іноземних громадян в офшорних юрисдикціях. Для реалізації оборудки він залучив афілійованих приватних нотаріусів і державних реєстраторів", - ідеться у повідомленні.
У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
- 6 липня 2022 року позафракційний народний депутат Вадим Новинський написав заяву про складання повноважень.
- Олігарх Вадим Новинський за 2022 рік збагатився на $100 млн, а загалом із 2019 року його статки зросли на 400 млн доларів і нині оцінюються в 1,4 млрд доларів.
- 13 квітня суд арештував майно підсанкційного олігарха Вадима Новинського на понад 3,5 млрд гривень, зокрема корпоративні права на 40 підприємств та 30 газових свердловин.
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