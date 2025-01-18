"Поставить США в слабку позицію": професор Айзенберг про ймовірну зустріч Трампа та Путіна

Таку думку він висловив в етері Еспресо



"Я вважаю, що якщо Трамп буде телефонувати Путіну й зустрічатись з ним, то за таких умов це буде показувати слабкість США. Президент Джо Байден припинив будь-які контакти з Путіним власне ще до 24 лютого 2022 року. Він припинив спілкування ще до того, як стало зрозуміло, що Путін здійснить вторгнення в Україну. До того ж Джо Байден неодноразово заявляв, що спілкування не буде поновлено до того часу, поки Росія не змінить свою політику. А відтак, якщо наступний президент США міняє підхід до спілкування з Путіним на протилежний, то це точно не буде показувати силу США", - пояснив Айзенберг.



За словами професора, Дональд Трамп мав би спочатку ініціювати збільшення допомоги Україні, щоб мати додаткові сильні важелі впливу на російського диктатора напередодні розмови з ним



"Якби президент США спочатку ініціював збільшення допомоги Україні, а потім були б якісь розмови про спілкування з російським диктатором, то це б було зрозумілим. Якщо розмова Трампа й Путіна відбудеться незабаром, то гадаю, це тільки підігрує Росії. Путін же не зацікавлений йти на якісь поступки, він і далі вимагає капітуляції України", - додав він.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін спробує підіграти Дональду Трампу, повторивши з ним такий самий військово-політичний трюк, до якого він вдався 2019 року.

13 січня прессекретар диктатора РФ Дмитро Пєсков заявив, що немає "жодної предметної підготовки" стосовно зустрічі Путіна з Трампом, коментуючи пропозиції Сербії та Швейцарії організувати це на своїх територіях.

15 січня Bloomberg повідомили, що російський диктатор Володимир Путін на будь-яких переговорах із майбутнім президентом США Дональдом Трампом вимагатиме аби Київ розірвав військові звʼязки з НАТО, а також - визнання контролю РФ над майже 20% української території з анексованим Кримом.

