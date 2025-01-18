У Єкатеринбурзі через атаки БПЛА пожежники залишились без спецтехніки, - "Атеш"
У суботу, 18 січня, стало відомо, що одна з пожежних частин Єкатеринбургу залишилася без спецтехніки
Про це рух спротиву "Атеш" пише у Telegram.
Місцевий агент проукраїнського руху поділився інформацією про проблеми у пожежно-рятувальній частині №2 у Єкатеринбурзі.
"Минулого року звідти поступово вивезли всю спецтехніку, залишивши необхідну мінімум для побутових пожеж. Спецтехніку передали до зони бойових дій та інших міст через атаки українських БПЛА по військових об'єктах. Таким чином міноборони РФ намагається закрити дірки в укомплектуванні своїх військових частин. Тим самим багато міст у тилу РФ стають вразливими до пожеж, інших стихійних лих і не тільки", - пише "Атеш".
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