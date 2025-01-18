Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією У Єкатеринбурзі через атаки БПЛА пожежники залишились без спецтехніки, - "Атеш"

У Єкатеринбурзі через атаки БПЛА пожежники залишились без спецтехніки, - "Атеш"

Влад Дідусь
18 січня, 2025 субота
22:49
Війна з Росією вогонь, полум'я, пожежа

У суботу, 18 січня, стало відомо, що одна з пожежних частин Єкатеринбургу залишилася без спецтехніки

Зміст

Про це рух спротиву "Атеш" пише у Telegram.

Місцевий агент проукраїнського руху поділився інформацією про проблеми у пожежно-рятувальній частині №2 у Єкатеринбурзі. 

"Минулого року звідти поступово вивезли всю спецтехніку, залишивши необхідну мінімум для побутових пожеж. Спецтехніку передали до зони бойових дій та інших міст через атаки українських БПЛА по військових об'єктах. Таким чином міноборони РФ намагається закрити дірки в укомплектуванні своїх військових частин. Тим самим багато міст у тилу РФ стають вразливими до пожеж, інших стихійних лих і не тільки", - пише "Атеш".

  • У ніч на п'ятницю, 17 січня, невідомі диверсанти спалили дві вежі зв'язку поблизу російського міста Краснодар.
Теги:
Новини
Світ
Росія
російська армія
окупанти
безпілотник
Читайте також:
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
зсу артилерія
Автор Оксана Ліховід
17 січня, 2025 п'ятниця
Ворог не зміг навести переправи через Оскіл, - комбат БПАК "Ахіллес" про ситуацію біля Дворічного
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 42.08
    Купівля 42.08
    Продаж 42.66
  • EUR
    Купівля 43.29
    Продаж 44.04
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
18 січня
23:17
Велика Новосілка
Штурмують район молокозаводу, аеродрому та гуртожитку: DeepState розповів, як росіяни активізувались у Великій Новосілці
22:53
Іван Труш. Автопортрет
Цей день в історії: народився імпресіоніст Іван Труш
22:11
військові навчання
Якщо студенти цивільних вишів не складуть іспит з військової підготовки, їх відраховуватимуть, – Міноборони
21:59
Кафедральний собор Андрія Первозванного Запорізької єпархії УПЦ МП після російського удару (18 січня 2025 року)
У Запоріжжі ракетний удар обвалив стелю у кафедральному соборі УПЦ МП, де попри все не називають РФ агресоркою та надалі моляться за здоров'я Гундяєва
21:55
Ексклюзив
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
Якщо ми не хочемо капітуляції, то маємо думати про виснаження РФ. Іншого вибору немає, - Портников
21:54
Олександр Зінченко, Арсенал, АПЛ
Турецький клуб перед матчем з "Динамо" розпочав переговори про трансфер Зінченка
21:43
Шведські військові долучилися до бригади НАТО у Латвії
21:16
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Армія РФ запустила дрони по території України: ситуація ввечері 18 січня
21:12
робота військових у місті Часів Яр
У Часовому Яру українські воїни відійшли з вогнетривкого комбінату, - ЗМІ
21:06
На зимовому курорті в Іспанії через аварію на підйомнику постраждали близько 30 людей
20:43
Віктор Циганков, Жирона, Ла Ліга
Циганков вперше з серпня оформив результативну дію за "Жирону"
20:28
Оновлено
Ранком 18 січня росіяни атакували балістикою Київ та Запоріжжя: 4 людини загинули, 14 поранених
20:01
Володимир Зеленський
"Завтра буде указ": Зеленський анонсував нове рішення щодо санкцій РНБО
20:00
OPINION
"Ця країна"  чи Україна?
19:43
Рустем Умєров
Зброя для України, інвестиції та тренування військових: Умєров провів зустріч з представниками 9 країн Південно-східної Європи
19:22
Оновлено
Ізраїль
Уряд Ізраїлю схвалив угоду про перемир'я з ХАМАС, у межах якої звільнять близько 2 тис. засуджених терористів
19:19
Ексклюзив
ізраїльські солдати
"В довгостроковій перспективі програли обидві сторони": експерт-міжнародник Данилов про перемирʼя між Ізраїлем та ХАМАС
19:06
Єрмак у Парижі обговорив можливий контингент французьких військових в Україні
18:51
напад з ножем
У Тель-Авіві 19-річний палестинець напав з ножем на перехожих: є поранені, нападника застрелили
18:41
Оновлено
новини Львівщини
Росіяни вдарили неподалік від Харкова: виникла пожежа у двоповерхівці
18:37
Ексклюзив
Володимир Зеленський і Джо Байден
"Не страх перед Росією, а звичка, що Москва є членом міжнародних відносин": політолог Магда проаналізував політику адміністрації Байдена щодо України
18:33
На Дніпропетровщині СБУ викрила компанію, яка нібито допомагала росіянам будувати ядерні лабораторії
18:04
У Кривому Розі ліквідували залишки наркосиндикату: один з організаторів збирався виїхати з України під виглядом пораненого військового, інший інвестував у власну службу таксі
18:01
Хто може виїжджати за кордон?
На Полтавщині місцевим керівникам та депутатам заборонили без дозволу виїздити з України: думки "за" і "проти"
18:00
OPINION
блог Олег Медуниця
Кому і чому в Україні знову заважає Степан Бандера?
17:37
Голова "Альтернативи для Німеччини" у Баварії закликала "вже зараз" вислати усіх українських біженців
17:18
Херсонська область
Окупанти вдарили з артилерії по Бериславу й Станіславу на Херсонщині: загинули троє цивільних
17:10
Роковини авіатрощі в Броварах: у низці регіонів вшанували пам'ять загиблих
17:09
Ексклюзив
Прапор США
"Оживити США може тільки, на жаль, ще один Перл-Харбор": дипломат Безсмертний про нерозуміння загроз у Вашингтоні
17:04
"Я задоволений, як слон": інженер Київського метрополітену особисто наводив російські ракети на столицю
17:00
Ексклюзив
Володимир Зеленський. Рамштайн 9 січня 2025 р
Ключ до перемоги в руках Зеленського. Час призначати на керівні посади компетентних фахівців, а не друзів, - полковник Грант
16:43
ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксували 89 боєзіткнень, найбільше – на Покровському напрямку
16:27
Словенія закупила для ДСНС три піротехнічні машини
16:20
Езра Вандан
У Туреччині схопили зірку OnlyFans, яка планувала переспати із сотнею чоловіків
16:02
OPINION
Два ядра російської мережі в Україні
15:58
Трамп оголосив про запуск власної криптовалюти $TRUMP
15:56
Оновлено
Дмитро Корнійчук і Макс Назаров
СБУ прийшла до ексведучого Назарова та експерта Корнійчука, що працювали на каналах Медведчука
15:54
Нігерія
Нігерія приєдналася до БРІКС як країна-партнерка
15:49
Ексклюзив
трамп путін
"Поставить США в слабку позицію": професор Айзенберг про ймовірну зустріч Трампа та Путіна
15:20
Вимагала у пораненого військового $5 тис. за підтвердження групи інвалідності: у Києві затримали посадовицю лікарні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV