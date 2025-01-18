У Запоріжжі ракетний удар обвалив стелю у кафедральному соборі УПЦ МП, де попри все не називають РФ агресоркою та надалі моляться за здоров'я Гундяєва

Про це повідомив настоятель собору Костянтин Костюкевич, який також навіть фото руйнувань з середині та ззовні храму.

Там же, на своїй фейсбук-сторінці він розпочав збір пожертв. При цьому священник звертається до вірян російською мовою й не вказує внаслідок чийого удару собор зазнав настільки значних пошкоджень. Те, що сталося, Костюкевич називає "ударом" та "атакою".

Як свідчать наведені ним світлини, у соборі обвалилася стеля.

Як наголошує релігієзнавець Сергій Шумило, мова про кафедральний собор, де "місцевий правлячий митрополит Лука (Коваленко) і досі (на третьому році війни!) поминає московського патріарха-безувіра Кіріла Гундяєва" й донині категорично проти переходу парафій УПЦ МП до ПЦУ, називаючи прихильників української церкви "юдами".

Що відомо про Луку (Коваленка)

Митрополит Запорiзький та Мелiтопольський УПЦ МП Лука (Андрiй В'ячеславович Коваленко), Фото: відкриті джерела

Народився 11 липня 1971 року у місті Харцизьку Донецькоï областi, наразі тимчасово окупованому.

Спершу збирався стати лікарем. Має вищу медичну освіту.

Підтримував владу Януковича та його "смотрящего" у Запоріжжі, кримінального авторитета Євгена Анісімова (він же Анісім).

Опинився в епіцентрі загальноукраїнського скандалу, коли публічно висловився щодо неприпустимості відспівування дітей охрещених Київським патріархатом.

2019 року Нацполіція затримала його помічника, ієромонаха Євгена Кугатова, коли той отримував наркотики поштовим відправленням. Митрополит підтвердив наркозалежність затриманого й сказав, що "робив усе можливе, аби допомогти йому".

2024 року за антиукраїнську позицію Лука перебував під домашнім арештом.