Суд відправив митрополита УПЦ МП Луку під нічний домашній арешт на два місяці
У вівторок, 7 травня, голову Запорізької та Мелітопольської єпархії УПЦ Московського патріархату Луку відправили під нічний домашній арешт на два місяці
Про це інформує видання Ґрати.
Зазначається, що відповідне рішення ухвалив Солом’янський районний суд Києва.
Згідно з ним священник має перебувати вдома з 22:00 до 6:00.
На суді прокурор просив призначити митрополиту цілодобовий домашній арешт. Однак сам Лука не визнав провину і просив залишити його на волі.
За його словами, він має проукраїнську позицію, а арешт ізолює його від пастви та створить зайве напруження в прифронтовому регіоні.
- 1 травня Служба безпеки провела обшуки у митрополита УПЦ МП Запорізького та Мелітопольського Луки. Згодом йому повідомили про підозру.
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