Суд відправив митрополита УПЦ МП Луку під нічний домашній арешт на два місяці

Про це інформує видання Ґрати.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалив Солом’янський районний суд Києва.

Згідно з ним священник має перебувати вдома з 22:00 до 6:00.

На суді прокурор просив призначити митрополиту цілодобовий домашній арешт. Однак сам Лука не визнав провину і просив залишити його на волі.

За його словами, він має проукраїнську позицію, а арешт ізолює його від пастви та створить зайве напруження в прифронтовому регіоні.