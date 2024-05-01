СБУ проводить обшуки у митрополита УПЦ МП Луки, - ЗМІ
У середу, 1 травня, Служба безпеки України проводить обшуки у митрополита УПЦ МП Запорізького та Мелітопольського Луки
Про це повідомляють hromadske та "Українська правда" із посиланням на власні джерела у спецслужбі.
Зазначається, що обшуки відбуваються з самого ранку в Запоріжжі. Наразі офіційна причина слідчих дій невідома.
За даними руху "Чесно", митрополита Луку було зафіксовано в поширенні проросійської пропаганди та виправдовуванні агресії РФ проти України.
У 2023 році Коваленко заявляв, що масштаби гонінь часів Сталіна-Хрущова на церкву були мізерно малі порівняно з тим, що відбувається зараз в Україні. Він також зазначав, що причиною Куренівської трагедії стало закриття Києво-Печерської лаври.
У 2022 році митрополит заявляв, що українці заслужили російські бомбардування, оскільки вони терплять гей-паради в Києві та тому українці проти Бога і заслуговують на участь Содома та Гомори.
- Служба безпеки України 9 лютого прийшла з обшуками до Києво-Печерської лаври. Про підозру у виправдовуванні збройної агресії РФ повідомлено клірику, який є близьким соратником митрополита УПЦ МП Павла.
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