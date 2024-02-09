СБУ проводить обшуки у Києво-Печерській лаврі, - ЗМІ
Служба безпеки України у п'ятницю, 9 лютого, прийшли з обшуками до Києво-Печерської лаври
Про це повідомляють "РБК-Україна" та "Громадське" із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що правоохоронці прийшли до священнослужителя, який координував постановочні акції протесту під час повернення майна Лаври державі.
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