СБУ проводить обшуки у Києво-Печерській лаврі, - ЗМІ

Про це повідомляють "РБК-Україна" та "Громадське" із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що правоохоронці прийшли до священнослужителя, який координував постановочні акції протесту під час повернення майна Лаври державі.

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