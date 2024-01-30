Вихваляв Захарченка, Гіві, Моторолу, називав війну "громадянською": клірику УПЦ (МП) дали 2 роки ув'язнення

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За матеріалами Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав настоятель одного із храмів Вінницької єпархії УПЦ (МП), який називав збройну агресію РФ "громадянською війною" в Україні та вихваляв терористів Захарченка, Гіві та Моторолу на сторінках власного Telegram-каналу.



Зокрема, священнослужитель робив репости публікацій та коментарів пресслужби РПЦ, у яких виправдовували захоплення частини території України та героїзували російських окупантів, й особисто поширював коментарі, метою яких була дискредитація ЗСУ та образа почуттів вірян різних конфесій.



Аби замаскувати злочинні дії, чоловік використовував вигаданий псевдонім для ведення соціальних мереж.



"Крім того, клірик поширював прокремлівські наративи під час проповідей та особистого спілкування з представниками релігійної громади", - йдеться у повідомленні.



Попри намагання зловмисника переховуватись від правосуддя за різними адресами в декількох областях України, співробітники СБУ розшукали та затримали його.



Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності на користь РФ.



На підставі зібраних доказів суд визнав затриманого винним за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).



З урахуванням повної співпраці зі слідством, йому призначено покарання у виді 2 років ув'язнення.