Зеленський: православним України потрібен власний патріархат
Глава української держави Володимир Зеленський передав Вселенському патріархату Варфоломію прохання щодо необхідності створення суто українського патріархату
Про це передає LB.ua.
"Я сказав, що наші люди, українці, зрозуміли б, якби наш статус було піднесено до патріархату. Екзархи прийняли інформацію і донесуть її до Вселенського патріарха Варфоломія, будуть радитись", - повідомив Зеленський під час свого останнього спілкування з журналістами в Києві.
Ця зустріч президента України з посланцями (екзархами) Вселенського патріарха мала місце 28 серпня 2024 року.
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Екзархи мають можливе бачення плану дій щодо піднесення української митрополії до статусу патріархату, але він має пройти обговорення, передусім у Константинополі, продовжив Зеленський
"Вони на контакті з Віктором Єленським (головою Державної служби України з питань етнополітики та свободи совісті, - ред.) з цього питання. Мають повернутися з конкретними пропозиціями", - підсумував президент.
- Після отримання українськими православними Томосу утворена на основі об'єднання УПЦ (КП), УАПЦ та частини УПЦ (МП) Православна церква України (ПЦУ), якою керує Київська митрополія на чолі з митрополитом Епіфанієм.
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