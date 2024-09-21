Зеленський: православним України потрібен власний патріархат

Про це передає LB.ua.

"Я сказав, що наші люди, українці, зрозуміли б, якби наш статус було піднесено до патріархату. Екзархи прийняли інформацію і донесуть її до Вселенського патріарха Варфоломія, будуть радитись", - повідомив Зеленський під час свого останнього спілкування з журналістами в Києві.

Ця зустріч президента України з посланцями (екзархами) Вселенського патріарха мала місце 28 серпня 2024 року.

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Екзархи мають можливе бачення плану дій щодо піднесення української митрополії до статусу патріархату, але він має пройти обговорення, передусім у Константинополі, продовжив Зеленський

"Вони на контакті з Віктором Єленським (головою Державної служби України з питань етнополітики та свободи совісті, - ред.) з цього питання. Мають повернутися з конкретними пропозиціями", - підсумував президент.