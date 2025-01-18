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На Полтавщині місцевим керівникам та депутатам заборонили без дозволу виїздити з України: думки "за" і "проти"

Юлія Лаврук
18 січня, 2025 субота
18:01
Суспільство Хто може виїжджати за кордон?

Рада оборони Полтавщини в середу, 15 січня, заборонила місцевим керівникам і депутатам виїздити за межі України без дозволу. Голова однієї з громад назвав таке рішення "безглуздим"

Зміст

Про це пише місцеве видання "Полтавщина".

Голова Градизької селищної громади Мирослав Носа 18 січня опублікував відео на своїй сторінці у Facebook, де назвав рішення про обмеження на виїзд за кордон "безглуздим". 

За його словами, це ускладнить життя тим людям, які мали можливість виїхати за кордон для пошуків гуманітарної та військової допомоги, а також для ринку збуту місцевої продукції, що приносить податки до бюджетів.

"Чому так полтавська адміністрація робить? Не знаю. Якийсь антинародний орган, який постійно хоче прийняти якесь трешове рішення, аби бути першими в Україні", – додав голова громади.

Водночас т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут вважає, що відповідне рішення повинно консолідувати владу області на усіх рівнях, щоб кожен виїзд давав конкретні та позитивні результати.

"Усі керівники на різних рівнях в умовах війни повинні діяти як одне ціле. Тому вони мають бути сконсолідованими. Поїздки мають перетворюватись на реальні результати, наприклад, це можуть бути договори про партнерство, відповідно до нашого спільного обласного плану. В реальності маємо, що кожен діє самостійно і не завжди ці поїздки мають якийсь позитивний результат для області чи конкретної громади", – пояснив Когут у коментарі виданню.

Він також прокоментував вислови Мирослава Носи, зазначивши, що "такі заяви в умовах війни є неприпустимими".

  • Правоохоронці 17 січня розпочали понад 200 обшуків на території 19 регіонів України щодо незаконного виїзду за кордон громадян, які підлягають мобілізації.
Теги:
Відео
Новини
Україна
Полтавщина
Війна з Росією
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