На Полтавщині місцевим керівникам та депутатам заборонили без дозволу виїздити з України: думки "за" і "проти"

Про це пише місцеве видання "Полтавщина".

Голова Градизької селищної громади Мирослав Носа 18 січня опублікував відео на своїй сторінці у Facebook, де назвав рішення про обмеження на виїзд за кордон "безглуздим".

За його словами, це ускладнить життя тим людям, які мали можливість виїхати за кордон для пошуків гуманітарної та військової допомоги, а також для ринку збуту місцевої продукції, що приносить податки до бюджетів.

"Чому так полтавська адміністрація робить? Не знаю. Якийсь антинародний орган, який постійно хоче прийняти якесь трешове рішення, аби бути першими в Україні", – додав голова громади.

Водночас т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут вважає, що відповідне рішення повинно консолідувати владу області на усіх рівнях, щоб кожен виїзд давав конкретні та позитивні результати.

"Усі керівники на різних рівнях в умовах війни повинні діяти як одне ціле. Тому вони мають бути сконсолідованими. Поїздки мають перетворюватись на реальні результати, наприклад, це можуть бути договори про партнерство, відповідно до нашого спільного обласного плану. В реальності маємо, що кожен діє самостійно і не завжди ці поїздки мають якийсь позитивний результат для області чи конкретної громади", – пояснив Когут у коментарі виданню.

Він також прокоментував вислови Мирослава Носи, зазначивши, що "такі заяви в умовах війни є неприпустимими".