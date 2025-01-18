"В довгостроковій перспективі програли обидві сторони": експерт-міжнародник Данилов про перемирʼя між Ізраїлем та ХАМАС

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"В ізраїльському сегменті зараз буде чимало зради. В палестинському та наближеному до ХАМАС буде чимало радості. Втім, якщо говорити про довгострокову перспективу, то від перемирʼя між Ізраїлем та ХАМАС програли дві сторони. Сектор Гази знищений. Значна частина того, що там було збудовано за останні 10-15 років перетворилось на руїни. ХАМАС втратив якщо не 80%, то дві третини власних спроможностей і є загроза, що втратить решту. ХАМАС втратив всі військові можливості, втратив всю розвідувальну інфраструктуру й систему підземних ходів. Насправді збитки для ХАМАС просто величезні", - розповів Данилов.



За словами експерта, в Ізраїлі будуть вважати перемирʼя програшем через те, що цілі зі знищення ХАМАС не були повністю досягнуті.



"Я розумію, чому ізраїльтяни зараз будуть розповідати, що перемирʼя стане програшем для Ізраїлю. Їм вигідно зараз виставити це як програш і що вони недоотримали те, що хотіли. Втім, якщо говорити про те, які цілі переслідував ХАМАС, коли розпочав атаку на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, то зараз вони мають прямо протилежне тому, що вони хотіли тоді", - підсумував він.