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Головна Війна в Ізраїлі "В довгостроковій перспективі програли обидві сторони": експерт-міжнародник Данилов про перемирʼя між Ізраїлем та ХАМАС
Ексклюзив

"В довгостроковій перспективі програли обидві сторони": експерт-міжнародник Данилов про перемирʼя між Ізраїлем та ХАМАС

Віталій Бесараб
18 січня, 2025 субота
19:19
Війна в Ізраїлі ізраїльські солдати

Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов вважає, що перемирʼя між Ізраїлем та ХАМАС у довгостроковій перспективі можна вважати, як програш для двох сторін

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"В ізраїльському сегменті зараз буде чимало зради. В палестинському та наближеному до ХАМАС буде чимало радості. Втім, якщо говорити про довгострокову перспективу, то від перемирʼя між Ізраїлем та ХАМАС програли дві сторони. Сектор Гази знищений. Значна частина того, що там було збудовано за останні 10-15 років перетворилось на руїни. ХАМАС втратив якщо не 80%, то дві третини власних спроможностей і є загроза, що втратить решту. ХАМАС втратив всі військові можливості, втратив всю розвідувальну інфраструктуру й систему підземних ходів. Насправді збитки для ХАМАС просто величезні", - розповів Данилов.

За словами експерта, в Ізраїлі будуть вважати перемирʼя програшем через те, що цілі зі знищення ХАМАС не були повністю досягнуті.

"Я розумію, чому ізраїльтяни зараз будуть розповідати, що перемирʼя стане програшем для Ізраїлю. Їм вигідно зараз виставити це як програш і що вони недоотримали те, що хотіли. Втім, якщо говорити про те, які цілі переслідував ХАМАС, коли розпочав атаку на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, то зараз вони мають прямо протилежне тому, що вони хотіли тоді", - підсумував він.

  • 11 січня повідомлялось, що угруповання ХАМАС погодилося відкласти низку суперечливих питань з Ізраїлем до наступного етапу запропонованої угоди про припинення вогню.
  • 14 січня речник МЗС Катару Маджед аль-Ансарі повідомив про прогрес у перемовинах між Ізраїлем та ХАМАС щодо перемир'я в Газі, зазначивши, що угода перебуває на завершальному етапі. Угруповання вже схвалило проєкт угоди.
  • 15 січня Ізраїль і ХАМАС досягнули угоди щодо припинення вогню та звільнення всіх заручників. Вона набуде чинності 19 січня та складається з трьох фаз. 
  •  17 січня Кабінет безпеки Ізраїлю ратифікував угоду про перемир'я з ХАМАС.
  • У ніч на суботу, 18 січня, уряд Ізраїлю у повному складі проголосував за схвалення угоди про перемир'я з ХАМАС, яка включає припинення вогню та звільнення ізраїльських заручників в обмін на палестинських в'язнів.
     
Теги:
Світ
Ізраїль
Близький Схід
Хамас
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