Росіяни вдарили неподалік від Харкова: виникла пожежа у двоповерхівці

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, через російський удар у Височанській громаді Харківського району виникла пожежа у двоповерховій будівлі. Станом на 18:24 – без постраждалих.

Раніше Синєгубов інформував, що ворожі удари зафіксували в Харківському та Чугуївському районах. На місця виїхали профільні служби.

Зазначимо, що Повітряні сили о 17:59 попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного-сходу. Вже за 3 хвилини очільник ОВА написав, що окупанти завдають ударів по Харківщині.