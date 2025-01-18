Росіяни вдарили неподалік від Харкова: виникла пожежа у двоповерхівці
У суботу, 18 січня, російська армія атакувала Чугуївський та Харківський райони, внаслідок чого виникла пожежа у двоповерхівці
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, через російський удар у Височанській громаді Харківського району виникла пожежа у двоповерховій будівлі. Станом на 18:24 – без постраждалих.
Раніше Синєгубов інформував, що ворожі удари зафіксували в Харківському та Чугуївському районах. На місця виїхали профільні служби.
Зазначимо, що Повітряні сили о 17:59 попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного-сходу. Вже за 3 хвилини очільник ОВА написав, що окупанти завдають ударів по Харківщині.
- Ранком суботи, 18 січня, російська армія атакувала балістикою Київ та Запоріжжя. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені.
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