Роковини авіатрощі в Броварах: у низці регіонів вшанували пам'ять загиблих
У другу річницю авіакатастрофи в Броварах у низці регіонів України провели меморіальні заходи та вшанували пам'ять загиблих
Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.
Так, зранку пам'ятні заходи провели в Києві на Байковому кладовищі, а також на Київщині, Вінниччині, Хмельниччині, Сумщині, Черкащині та Чернігівщині.
"Трагедія в Броварах забрала життя 14 людей. Серед загиблих – керівництво МВС України, працівники відомства, члени екіпажу та цивільні", – нагадали в МВС.
Про авіакатастрофу в Броварах
18 січня 2023 року поблизу дитячого садочка у Броварах упав гвинтокрил. У результаті аварії загинули міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та його заступники. Після трагедії ідентифікували 14 загиблих.
Крім високопосадовців МВС та супроводжуючих їх осіб в авіатрощі загинули чотири жінки та малолітня дитина, які саме прийшли у садочок. 31 особа, серед яких 13 дітей, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.
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20 січня уряд створив комісію з розслідування авіакатастрофи у Броварах. У серпні п'ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій повідомили про підозру в не належній безпеці польоту гелікоптера Мі-8.
У листопаді того ж року ДБР завершило досудове розслідування авіакатастрофи. Слідство встановило, що п'ять посадовців ДСНС допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей.
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