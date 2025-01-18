Роковини авіатрощі в Броварах: у низці регіонів вшанували пам'ять загиблих

Про авіакатастрофу в Броварах

18 січня 2023 року поблизу дитячого садочка у Броварах упав гвинтокрил. У результаті аварії загинули міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та його заступники. Після трагедії ідентифікували 14 загиблих.

Крім високопосадовців МВС та супроводжуючих їх осіб в авіатрощі загинули чотири жінки та малолітня дитина, які саме прийшли у садочок. 31 особа, серед яких 13 дітей, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

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20 січня уряд створив комісію з розслідування авіакатастрофи у Броварах. У серпні п'ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій повідомили про підозру в не належній безпеці польоту гелікоптера Мі-8.

У листопаді того ж року ДБР завершило досудове розслідування авіакатастрофи. Слідство встановило, що п'ять посадовців ДСНС допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей.