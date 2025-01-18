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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Якщо ми не хочемо капітуляції, то маємо думати про виснаження РФ. Іншого вибору немає, - Портников

Тетяна Нижник
18 січня, 2025 субота
21:55
Війна з Росією Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна

Рано чи пізно Російська Федерація не зможе підтримувати війну в тому ритмі, який вона підтримувала останні три роки

Зміст

Про це розповів журналіст Віталій Портников в етері "Еспресо".

"Стане очевидним, що ця війна є непосильною для Росії. Потрібні інтенсивні удари по російській економіці, знищення нафтової та газової інфраструктури Росії. Нам необхідно відмовитися від транзиту російської нафти. "Турецький потік" зараз також під загрозою, і є проблеми з постачанням газу і нафти танкерами. Навіть ціною збідніння Європи та країн, що отримують енергоносії від Росії, ми повинні не допустити, щоб Росія продавала нафту і газ. Це перша умова. Якщо Росія буде отримувати доходи від нафти, війна триватиме стільки, скільки Росія зможе її забезпечити", - зазначив він.

Якщо у 2025 році Росія не зможе поповнювати свій бюджет за рахунок резервів і буде підтримувати його лише за рахунок поточних доходів, то у 2026-2027 роках ми перейдемо до війни, яка буде фінансуватися лише за рахунок актуальних доходів Росії, зауважив Портников.

"Російські резерви вже тануть на очах. Кажуть, що до кінця цього року зникнуть резерви Фонду національного добробуту Російської Федерації. Це останній резервний фонд Росії. Це великий ризик для Кремля, тому що ціни на нафту змінюються, санкції працюють. Це призведе до великої дірки в бюджеті Росії, яка не зможе поповнюватися новими грошима і без резервів. Тому можна говорити про можливість призупинення воєнних дій на російсько-українському фронті в осяжному майбутньому", - заявив журналіст.

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За його словами, якщо ми не хочемо капітуляції перед Росією, нам потрібно думати про виснаження Росії. 

"Україна може капітулювати перед Росією в будь-який момент, погодившись на зникнення з політичної мапи світу. Але якщо ми хочемо зберегти українську державу і національну присутність на нашій землі, ми повинні прагнути до виснаження російського потенціалу. Ніякого іншого цивілізаційного вибору в українців не було, немає, і не буде. Росіяни повинні усвідомити, що поруч з ними буде існувати сильна, економічно розвинена, демократична Україна, яка не бажає мати з Росією нічого спільного. Ми повинні закрити повітряний простір для російських літаків, закрити кордони для російських громадян і створити всі умови, щоб Україна не стала російським політично-економічним протекторатом. Росія буде продовжувати докладати зусиль і витрачати гроші для деградації української державності, але ми повинні бути готові до цієї боротьби", - резюмував він.

  • Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що Росія ще здатна продовжувати війну проти України в тих обсягах, в яких воює зараз.
Теги:
Новини
Економіка
Україна
Росія
бюджет
газ
зброя
Володимир Путін
російська армія
нафта
окупанти
Військові новини
Віталій Портников
санкції ЄС проти Росії
втрати окупантів
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