Загроза обвалу економіки РФ може змусити Путіна задуматися про припинення війни, - колишній головний військовий прокурор Чумак

Таку думку висловив головний військовий прокурор України (2019-2020) Віктор Чумак в етері Еспресо.

"Ймовірно команда Трампа бачить можливий розвиток опосередкованих умов, що викличе не дуже оптимістичний настрій в РФ щодо економіки. Півроку або трохи більше можуть дати наслідки, про які ми говоримо з 2022 року. Економіка Росії не така величезна і монолітна. Якщо правильно побудувати санкції, перекрити газ, нафту і тіньовий флот, це може дати підстави говорити про те, що вона може обвалитися. А загроза обвалу економіки може стати поштовхом для Путіна задуматися про припинення війни або її зупинку. Далі ми повинні говорити про певні гарантії, хоча б для середньотривалого перемир'я. Адже швидкий і сталий мир з росіянами в ближчій перспективі малоймовірний. Ймовірно, сценарій буде такий", - зазначив він.

Видно, що нова адміністрація Сполучених Штатів хоче закінчити війну, знайти вихід. Про це свідчить вчорашня заява Келлога про те, що вони шукають рішення щодо закінчення війни в перші 100 днів після інавгурації нового президента. Але щодо закінчення гарячої фази війни є великі питання, зауважив Чумак.

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"Я не бачу жодних передумов, що Росія готова зупинити гарячу фазу війни. Вони захоплюють певні території і просуваються на фронті. Поки в них є перевага на фронті і вони тиснуть, причин зупинятися немає. Крім того, Трамп трохи змінив порядок денний світового правопорядку, коли йдеться про розмови щодо захоплення Гренландії, Панамського каналу або приєднання Канади до Сполучених Штатів. Це вносить елемент хаосу у світі, що дуже тішить Путіна і його союзників, таких як Пекін та Іран. Тому передумов для швидкого закінчення війни немає. Я не бачу, що команда Трампа може запропонувати Путіну для швидкого закінчення війни. На капітуляцію ми ніколи не підемо. Це не підтримають наші союзники в Європі і народ України", - додав він.

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що Росія ще здатна продовжувати війну проти України в тих обсягах, в яких воює зараз.





