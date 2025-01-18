"Не страх перед Росією, а звичка, що Москва є членом міжнародних відносин": політолог Магда проаналізував політику адміністрації Байдена щодо України
Виконавчий директор Інституту світової політики Євген Магда вважає, що адміністрація Джо Байдена не надавала потрібної допомоги для перемоги України не через страх ескалації з боку РФ, а через переконання, щоб без Росії міжнародні відносини неможливі
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Я відчуваю певне розчарування президентством Джо Байдена на українському напрямку. Ще чотири роки тому він приходив як людина, яка найкраще знала Україну, він бував тут й добре розумів нашу країну. Потім, з початком повномасштабного вторгнення, Байден та його адміністрація зайняли позицію, що вони допомагають Україні не програти, а не сприяють українській перемозі. Історики майбутнього краще розкажуть про ті моменти, коли було більше можливостей в американців допомогти Україні дотиснути Росію. І тут ключову роль відіграв не так страх перед Росією, як звичка, що РФ є постійним членом міжнародних відносин", - пояснив Магда.
Політолог зауважив, що окремі чиновники з адміністрації Дональда Трампа починають теж висловлювати подібну риторику.
"В цьому сенсі мене лякають й заяви вже нинішньої адміністрації президента США. Вони теж сприймають Росію, як щось невідворотне. Щось таке, що довічно вклинилось в міжнародні відносини. Це не зовсім так. Росія є імперією, яка має бути знищена, чи демонтована, чи перероблена. Можна підбирати різні слова, але вона має бути маленькою та слабкою", - додав він.
- Увечері в середу, 15 січня, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден виступив із прощальним зверненням до нації з Овального кабінету.
- У четвер, 16 січня, адміністрація президента США Джо Байдена розсекретила інформацію про свою підтримку України у створенні новітніх безпілотників.
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