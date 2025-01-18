"Не страх перед Росією, а звичка, що Москва є членом міжнародних відносин": політолог Магда проаналізував політику адміністрації Байдена щодо України

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я відчуваю певне розчарування президентством Джо Байдена на українському напрямку. Ще чотири роки тому він приходив як людина, яка найкраще знала Україну, він бував тут й добре розумів нашу країну. Потім, з початком повномасштабного вторгнення, Байден та його адміністрація зайняли позицію, що вони допомагають Україні не програти, а не сприяють українській перемозі. Історики майбутнього краще розкажуть про ті моменти, коли було більше можливостей в американців допомогти Україні дотиснути Росію. І тут ключову роль відіграв не так страх перед Росією, як звичка, що РФ є постійним членом міжнародних відносин", - пояснив Магда.



Політолог зауважив, що окремі чиновники з адміністрації Дональда Трампа починають теж висловлювати подібну риторику.



"В цьому сенсі мене лякають й заяви вже нинішньої адміністрації президента США. Вони теж сприймають Росію, як щось невідворотне. Щось таке, що довічно вклинилось в міжнародні відносини. Це не зовсім так. Росія є імперією, яка має бути знищена, чи демонтована, чи перероблена. Можна підбирати різні слова, але вона має бути маленькою та слабкою", - додав він.