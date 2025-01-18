Зброя для України, інвестиції та тренування військових: Умєров провів зустріч з представниками 9 країн Південно-східної Європи
Міністр оборони України Рустем Умєров 18 січня провів зустріч з міністрами закордонних справ та представниками дев'яти країн Південно-східної Європи: Албанії, Боснії і Герцеговини, Молдови, Північної Македонії, Румунії, Словенії, Туреччини, Хорватії та Чорногорії
Про це Умєров повідомив у Facebook.
За його словами, із представниками європейських країн він обговорив, зокрема, результати 25-го засідання формату "Рамштайн", який залишається ключовим для координації безпекової стратегії з нашими союзниками. Глава Міноборони закликав делегації активно долучатися до роботи оборонних коаліцій для забезпечення України всім необхідним.
Також під час зустрічі посадовців йшлося про безпекову ситуацію в Україні та хід військових операцій у Покровську, Курську, на Харківщині та в Чорному морі.
Умєров розповів іноземним політикам про основні потреби Сил оборони, а саме посилення ППО, масштабування виробництва дронів, постачання засобів далекобійного ураження та забезпечення військових сучасною технікою.
За словами міністра оборони, у 2025 році спроможності українського ОПК можуть сягнути 35 млрд доларів. Для цього важливі інвестиції з боку партнерів та творення спільних підприємств для максимального розкриття потенціалу нашого ВПК.
"Україна готова розширювати співпрацю з балканськими країнами у сферах оборонних технологій та тренування військовослужбовців", - додав очільник українського оборонного відомства.
- Нагадаємо, зза результатами 25-го засідання у форматі "Рамштайн" партнери України, зокрема США, Канада, Британія, Норвегія, Німеччина та Ісландія, оголосили про виділення військової допомоги.
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