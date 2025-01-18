Зброя для України, інвестиції та тренування військових: Умєров провів зустріч з представниками 9 країн Південно-східної Європи

Про це Умєров повідомив у Facebook.

За його словами, із представниками європейських країн він обговорив, зокрема, результати 25-го засідання формату "Рамштайн", який залишається ключовим для координації безпекової стратегії з нашими союзниками. Глава Міноборони закликав делегації активно долучатися до роботи оборонних коаліцій для забезпечення України всім необхідним.

Також під час зустрічі посадовців йшлося про безпекову ситуацію в Україні та хід військових операцій у Покровську, Курську, на Харківщині та в Чорному морі.

Умєров розповів іноземним політикам про основні потреби Сил оборони, а саме посилення ППО, масштабування виробництва дронів, постачання засобів далекобійного ураження та забезпечення військових сучасною технікою.



За словами міністра оборони, у 2025 році спроможності українського ОПК можуть сягнути 35 млрд доларів. Для цього важливі інвестиції з боку партнерів та творення спільних підприємств для максимального розкриття потенціалу нашого ВПК.

"Україна готова розширювати співпрацю з балканськими країнами у сферах оборонних технологій та тренування військовослужбовців", - додав очільник українського оборонного відомства.