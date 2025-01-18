Від початку доби на фронті зафіксували 89 боєзіткнень, найбільше – на Покровському напрямку

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Від вогню ворожої артилерії та мінометів сьогодні постраждали громади населених пунктів Тимофіївка на Харківщині, Залізний Міст на Чернігівщині, а також Попівка, Соснівка та Прогрес на Сумщині.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції українських військ у районі Вовчанська.

На Куп'янському напрямку противник чотири рази штурмував позиції Сил оборони у районах Петропавлівки, Лозової та Піщаного. Глушківка зазнала удару КАБом.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила дев'ять атак на позиції українців поблизу населених пунктів Зелений Гай, Першотравневе, Копанки, Новоєгорівка, Новосадове, Новолюбівка та Зарічне. Чотири боєзіткнення тривають дотепер.

На Краматорському напрямку окупанти атакували чотири рази в районах Часового Яру та Ступочок. На Маркове ворог скинув два КАБи.

На Торецькому напрямку відбулося 16 ворожих атак у районах Торецька, Кримського та Щербинівки. Українські воїни вже відбили 10 з них, бої тривають.

На Покровському напрямку окупанти здійснили 32 спроби потіснити українських захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Шевченко, Успенівка, Слов’янка, Андріївка, Дачне, Улакли та Янтарне. Сили оборони відбили 28 атак противника, чотири боєзіткнення ще тривають.

На Новопавлівському напрямку загарбники атакували 12 разів поблизу Великої Новосілки. Бої тривають. Ворог атакував КАБами Одрадне, Розлив, Веселе та Темирівку.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська здійснили один штурм позицій українських військ в районі Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку ворог один раз безрезультатно намагався штурмувати позиції Сил оборони.

На Курщині українські воїни відбили п'ять атак загарбницьких військ, наразі тривають три боєзіткнення. Ворог завдав 224 артилерійські удари, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Сіверському та Гуляйпільському напрямках противник активних дій від початку доби не проводив.