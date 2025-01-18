У Кривому Розі ліквідували залишки наркосиндикату: один з організаторів збирався виїхати з України під виглядом пораненого військового, інший інвестував у власну службу таксі

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

За даними правоохоронців, до злочинної організації входило 6 організованих злочинних груп, учасники яких постачали наркотики в майже всі регіони України. Поліціянти ліквідували цей наркосиндикат у 2023 році, однак одному зі зловмисників вдалось налагодити наркотрафік з ізолятора тимчасового тримання.

Ув'язнений організував постачання психотропів з Єгипту в Україну, відновив виробництво метамфетаміну у Кривому Розі й залучив до оборудки ще 11 зловмисників "з волі". За скоєне фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Поліціянти з’ясували, що впродовж року лідер місцевої наркомафії заробив майже мільйон доларів. Частину коштів він легалізував через покупку 44-х автомобілів й організував власну службу таксі, а решту — скерував на розвиток наркобізнесу. Для конспірації він наказав своїм спільникам працювати за схемою розкладання "мастеркладів", які потрапляли до рук перевірених гуртових клієнтів, а розрахунок проводити виключно криптовалютою.

Для ліквідації наркокартелю було залучено 700 поліціянтів з різних підрозділів та департаментів поліції та НГУ.

У результаті масштабної оперативної розробки поліціянти затримали 12 організаторів та учасників злочинної організації, провели 122 одночасних обшуків, у результаті яких знешкодили три нарколабораторії. Крім того, вилучили майже 250 кг наркотиків вартістю понад 98 млн грн за цінами чорного ринку, "Криптоферму", зброю, 65 автомобілів вартістю понад 1 млн доларів та понад 3 млн гривень у різній валюті.

Тоді, на підставі зібраних доказів, слідчі поліції повідомили затриманим про підозру за незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання та збут наркотиків і прекурсорів (ч. 2, 3 ст. 307 та ст. 311 КК України), створення та керівництво злочинною організацією чи участь у ній (ч. 1, 2 ст. 255 КК України, вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою (ч. 4 ст. 28 КК України) та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).

Наразі слідчі завершили досудове розслідування щодо всіх фігурантів, а обвинувальний акт скерували до суду. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Днями поліціянти Департаменту боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими Головного слідчого управління, працівниками УБН ГУНП Черкаській області та взводу патрульної поліції в місті Умань УПП в Черкаській області затримали співорганізатора та активного учасника наркокартелю «Двадцятівські», який перебував у розшуку.

Правоохоронці отримали інформацію про наміри зловмисника незаконно виїхати з України з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності. Для реалізації злочинного наміру та безперешкодного пересування територією держави чоловік використовував військову форму та імітував поранення, нібито отримане під час бойових дій.

Поліціянти провели спецоперацію та затримали чоловіка на одному з постів на шляху до пункту пропуску через кордон. Наразі він перебуває під вартою.