Вимагала у пораненого військового $5 тис. за підтвердження групи інвалідності: у Києві затримали посадовицю лікарні

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у місті Києві.

Як з’ясувалося, військовослужбовець звернувся до медустанови для підтвердження свого статусу щодо здоровʼя. Втім, замість законної процедури, посадовиця почала вимагати гроші за оформлення та скерування документів на оцінювання експертною командою лікарів.

"При цьому жінка запевнила чоловіка, що підстав давати йому скерування для проходження оцінювання у неї нібито немає. Але за 5 000 доларів обіцяла підготувати пакет документів та домовитись про підтвердження групи інвалідності", - зазначили в поліції.

Правоохоронці затримали зловмисницю одразу після передачі їй хабаря у 210 тисяч гривень.

"За місцем проживання та роботи фігурантки правоохоронці провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучили близько 50 тисяч доларів, службову документацію, штампи та лікарські довідки з печатками", - йдеться у повідомленні.

Фото: ГУНП у м.Києві

Фото: ГУНП у м.Києві

Слідчі поліції вручили їй підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Тепер жінці загрожує до 10 років позбавлення волі. Наразі правоохоронці встановлюють її причетність до інших незаконних оборудок.

"Крім того, поліціянти не обмежуються затриманням фігурантки, а працюють над виявленням ймовірного ланцюжка причетних осіб до незаконної схеми", - додали в поліції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.