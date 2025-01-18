"Троє осіб не повернулися в Україну": нардепу повідомлено про підозру в організації незаконного перетину кордону
Народному депутату, члену Комітету з питань транспорту та інфраструктури, правоохоронці повідомили про підозру в організації незаконного перетину кордону у 2022–2023 роках
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
За даними слідства, нардеп у 2022–2023 роках направляв до Держприкордонслужби листи з проханням дозволити виїзд за кордон 23 громадянам як "водіям" для його супроводу. Утім, частина цих осіб виїжджала й поверталася самостійно, а троє взагалі не повернулися до України.
Наразі тривають обшуки за місцем проживання підозрюваного та інших причетних осіб.
Також народному депутату України вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, який буде подано для розгляду слідчим суддею.
Фігуранту повідомлено про підозру народному депутату України ІХ скликання в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон та у підробці документів (ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 КК України).
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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