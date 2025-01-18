Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал Брав участь у змові про передачу 3 млрд грн в інтересах РФ: суддю Господарського суду Києва підозрюють у держзраді

Брав участь у змові про передачу 3 млрд грн в інтересах РФ: суддю Господарського суду Києва підозрюють у держзраді

Світлана Кравченко
18 січня, 2025 субота
14:23
Кримінал

Правоохоронці підтвердили участь чинного судді Господарського суду Києва у змові, спрямованій на передачу 3 млрд грн в інтересах Росії, та оголосили йому підозру у державній зраді

Зміст

Про це інформують пресслужби Офісу генпрокурора та ДБР.

За даними слідства, ще у 2011 році Росія залучила до підривної діяльності проти України тодішніх президента, прем’єр-міністра України та суддю Господарського суду Києва, а також керівників різних ланок судової системи.

Керівництво РФ розробило план, відповідно до якого обороноздатність та збройні сили агресора будуть фінансуватися коштом державного бюджету України під приводом виконання рішення Господарського суду Києва про погашення боргу, якого не існує.

Для цього у 2011 році до керівництва України звернувся міністр оборони РФ з листом про сприяння в погашенні заборгованості одного з суб’єктів господарювання на суму 405,5 млн доларів за поставлений природній газ ще у 1996-1997 роках.

"Україна не мала жодного відношення до боргу комерційного підприємства і не могла нести за нього відповідальність. Проте колишнє керівництво країни у 2011 році почало наголошувати у ЗМІ, що Україна має погасити вказану суму міністерству оборони РФ. Крім того, був підготовлений лист до СБУ з проханням притягнути до кримінальної відповідальності керівника суб’єкта господарювання за нібито перекладання на державу цього боргу", - розповіли у ДБР.

Так, намагаючись штучно створити підстави для прямого фінансування міноборони РФ коштом українського держбюджету, високопосадовці залучили керівництво судової системи та суддю Господарського суду Києва для стягнення 405,5 млн доларів на користь РФ за неправомірним рішенням суду.

За розробленою фігурантами схемою, у серпні 2012 року до Господарського суду Києва російське міноборони подало позов до Кабінету міністрів України про стягнення понад 3 млрд грн з держбюджету.

"Росіяни розраховували на те, що ще у 2004 році на той час прем’єр-міністр, а надалі президент України, обіцяв їм сприяти у виконанні цих судових рішень. Проте через відсутність договірних правовідносин між позивачем та відповідачем суддя мав відмовити у відкритті провадження у справі. Щобільше, міністерство оборони РФ до позову не приєднало жодного доказу на підтвердження того, чому Україна має сплачувати цей борг. Однак суддя господарського суду виніс незаконну ухвалу та переклав на відповідача обов’язок збирання і надання доказів у справі", - кажуть у ДБР.

За цією ухвалою Кабмін надав копії листування між керівниками урядів України та РФ 1996 року. Вони були датовані ще до укладення суб’єктом господарюванням угоди, по якій виник борг, тому ці листи не могли бути доказами як існування боргу, так і перекладання його на Україну. До того ж оригіналів цих листів ніколи не існувало, проте цей факт суд проігнорував.

Попри сплив строків позовної давності та відсутність гарантій держави за боргами підприємства, а також за відсутності доказів самого факту існування у 2012 році боргу підприємства за контрактами 1996-1997 років, суддя задовольнив позов міністерства оборони РФ та постановив стягнути з будь-якого рахунку держбюджету України на користь Росії понад 3,1 млрд грн.

На виконання зазначеного незаконного рішення суду на користь РФ з України було стягнуто частину коштів. Після початку російської агресії проти України та зміни керівництва держави інший суддя Господарського суду у 2014 році скасував це незаконне рішення, але повернути безпідставно стягнуті в інтересах Росії гроші так і не вдалося. За даними слідства, ці кошти пішли на фінансування так званої СВО.

Дії підозрюваних кваліфікували як державну зраду, вчинену за попередньою змовою групою осіб. Максимальне покарання передбачено у виді 15 років позбавлення волі.

Також до Вищої ради правосуддя скеровано клопотання про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку із притягненням його до кримінальної відповідальності.

 

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Теги:
Відео
Новини
Війна з Росією
державна зрада
ДБР
новини Києва
Офіс генпрокурора
Читайте також:
зсу артилерія
Автор Оксана Ліховід
17 січня, 2025 п'ятниця
Ворог не зміг навести переправи через Оскіл, - комбат БПАК "Ахіллес" про ситуацію біля Дворічного
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
Київ
+3.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 42.08
    Купівля 42.08
    Продаж 42.66
  • EUR
    Купівля 43.29
    Продаж 44.04
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
18 січня
14:01
OPINION
Вдатись до "перестановки ліжок", мабуть, вже не спрацює
14:00
мавпяча віспа
В Азербайджані зафіксували перший випадок захворювання на мавпячу віспу, - Reuters
13:58
Символіка партії "Європейська Солідарність"
Банкова готується до виборів як у диктаторській Росії: "Європейська Солідарність" заявляє про тиск
13:54
Ексклюзив
Дональд Трамп і Джо Байден
Самотужки США не зможуть забезпечити Україну всім необхідним, щоб завдати поразки Росії, - Безсмертний
13:54
стрілянина
Біля Верховного суду у Тегерані сталася стрілянина: загинули двоє суддів, нападник вчинив самогубство
13:42
Ексклюзив
Воєнні злочинці: Володимир Путін та Валерій Герасимов
Подальший розвиток подій залежить не від Трампа чи Маска, а виключно від рішень, які ухвалюватиме Путін, - полковник Грант
13:38
Огляд
Ілля Ковтун
Ковтун подав документи на хорватське громадянство, а Світоліна в 1/8 фіналу AO: головні новини українського спорту за тиждень
13:34
Оновлено
вогонь, полум'я, пожежа
ГУР уразило дронами нафтобазу в Тульській області РФ, а також ППО росіян на ТОТ України
13:28
Нардеп Новинський, патріарх РПЦ Кирило (Гундяєв), предстоятель УПЦ МП Онуфрій (Березовський)
Підпорядковувався Гундяєву, був "куратором" РПЦ в Україні: Новинського підозрюють у державній зраді
13:14
Дональд Трамп
Трамп має намір розпочати депортацію мігрантів одразу після своєї інавгурації: перші рейди розпочнуться з Чикаго
12:46
Сили спеціальних операцій уразили нафтобазу "Роснєфті" у Калузькій області РФ
12:43
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
Президент Південної Кореї з’явився в суді, щоб виступити проти рішення про його арешт
12:41
Оновлено
Росіяни вдарили балістикою по Києву та Запоріжжю: 3 людини загинули
12:19
Еліна Світоліна, Вімблдон
Тенісистка Світоліна у вольовому стилі перемогла четверту ракетку світу та вийшла в 1/8 фіналу Australian Open
12:02
OPINION
Росія — Іран: "Путін всєх пєрєіграл?"
11:45
СБУ повідомила про підозру ексведучому каналів NewsOne і "Наш" Максу Назарову
11:27
Грузія, біля будівлі парламенту
У Грузії анонсували понад 10 проєвропейських акцій протесту на 18 січня
11:24
У 19 регіонах України викрили десятки схем незаконного переправлення чоловіків за кордон
11:07
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Росіяни не полишають спроб обійти Покровськ: ЗСУ відбивають близько 70 штурмів щодня, - начальник пресслужби бригади "Червона Калина" Коваль
10:43
У Києві затримали посадовця державного банку, який "донатив" на армію РФ
10:21
Джо Байден
Байден планує написати книгу про своє президентство та вихід із перегонів 2024 року, - Axios
10:07
OPINION
Зеленського, виявляється, охороняє бригадний генерал
10:00
Оновлено
Армія РФ атакувала Кривий Ріг балістикою: 5 людей загинули, серед 14 поранених є діти. Рятувальні роботи завершили
09:59
Олександр Лукашенко
Лукашенко підписав указ про помилування 23 політв’язнів
09:27
Кемерон Діаз заявила, що готова повернутися до ролі Тіни Карлайл у продовженні "Маски"
09:06
ППО, ЗСУ
Сили ППО збили 2 балістичні ракети і 24 БПЛА ворога
08:58
OPINION
Ризик для режиму Путіна - Росія залишиться без резервів і коштів на війну
08:33
Оновлено
РФ атакувала Україну дронами та балістикою: у Києві та Запоріжжі повідомляють про вибухи, є загиблі та поранені
08:21
Оновлено
Минулої доби на фронті відбулося 174 боєзіткнення: на Покровському напрямку українські захисники зупинили 79 штурмів
08:10
Другі роковини авіакатастрофи в Броварах
Другі роковини авіакатастрофи в Броварах: трагедія, що забрала життя 14 людей
08:01
OPINION
Чи мобілізує Трамп 18-річних
08:00
Інтерв’ю
Aнтон Богданович
Як тільки про війну перестають говорити в новинах, підтримка України падає, – представник української громади в Австралії Антон Богданович
07:29
Розбита техніка окупантів
За добу війни в Україні Росія втратила 1340 військових
07:00
Огляд
Радикальне, ідеальне, нетрадиційне – 5 книг про любов і кохання
06:51
Оновлено
корабель рф
У Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні
06:38
Ізраїль
Уряд Ізраїлю схвалив угоду про перемир'я з ХАМАС
04:43
На фото людина, що працює за комп'ютером
У Бельгії суд розпочав розгляд справи щодо двох росіян, яких звинувачують у кіберзлочинах
02:30
Джозеф Байден
Байден пом'якшив вироки 2,5 тис. засудженим за злочини, пов'язані з наркотиками
01:47
Ілюстративне фото
Нацспротив: на ТОТ Луганщини росіяни забрали 18 тис. га земель в українців, які не отримали паспорт РФ
01:05
Покровськ
Нардепка Безугла заявила, що війська РФ увійшли до Покровська. У ОСУВ "Хортиця" спростували
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV