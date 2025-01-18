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"Ми залишилися бомжами": мешканці Суджі знову вийшли на мітинг у Курську, вимагаючи житлові сертифікати та компенсації

Ксенія Золотова
18 січня, 2025 субота
14:32
Війна з Росією

У суботу, 18 січня, близько 50 біженців із Суджанського, Коренівського та Великосолдатського районів Курської області вийшли на Червону площу в Курську, вимагаючи житлові сертифікати та компенсації

Зміст

Про це повідомляють російські ЗМІ і телеграм-канали ASTRA і "Суджа в Telegram".

 До мітингувальників вийшли т.в.о. заступника голови уряду Євген Лобов і т.в.о. очільника області Олександр Хінштейн. Останній заявив, що збиратися у кількості понад 50 осіб в одному місці за режиму "КТО" заборонено.

Переселенці вимагали компенсацій, закріплення права на земельні ділянки після отримання житлових сертифікатів, а також прискорення видачі сертифікатів.

На одному з відео знято багатодітну матір у сльозах. На іншому відео присутні заявили Хінштейну, що вони "бомжі", він у відповідь обіцяв їм видати житлові сертифікати.

"Я не довіряю всім чиновникам Курської адміністрації. За деякими з них мною була направлена ​​інформація до правоохоронних органів. Багато хто має за те, що тут відбувалося, відповісти", - заявив Хінштейн.

Т.в.о. губернатора також пообіцяв провести зустріч наступного тижня з робочою групою із Суджанського району, заявивши, що до неї увійде отець Євген, який евакуював людей з-під обстрілів. На зустріч при режимі "КТО" не можна збирати понад 50 осіб, тож усі охочі на неї потрапити не зможуть.

Раніше Роскомнагляд заблокував паблік біженців із Суджі у "ВКонтакті" (заборонена в Україні російська соціальна мережа), де вони анонсували мітинг через проблеми з житлом. 

  • У неділю, 10 листопада, біженці з Суджі зібралися на Червоній площі Курська біля міської адміністрації на мітинг через невиплачену компенсацію за зруйноване житло та високу вартість оренди.
Теги:
Відео
Новини
Світ
Росія
російська армія
біженці
акції протестів
Курськ
Суджа
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