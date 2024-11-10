Біженці із Суджі вийшли на мітинг у Курську: їм не виплачують компенсацію за зруйноване житло
У неділю, 10 листопада, біженці із Суджі зібралися на Червоній площі Курська біля міської адміністрації на мітинг через невиплачену компенсацію за зруйноване житло та високу вартість на оренду
Про це повідомляє опозиційне медіа Govorit NeMoskva та російська служба "Радіо Свобода".
Люди скаржились, що залишаються на вулиці через надто високу ціну на оренду житла і те, що не отримали сертифікати за зруйноване житло у рідному місті.
За інформацією журналістів, обговорювати можливе проведення мітингу біженці почали з 7 листопада у російській соцмережі "ВКонтакте". Автор звернення закликав громадян вийти на площу та обговорити проблеми. Його публікацію швидко заблокували на вимогу Роскомнагляду, але в коментарях люди встигли підтримати заклик.
На мітинг всього вийшли приблизно 120 осіб.
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На розмову з біженцями вийшов представник обласної адміністрації, голова управління із взаємодії з органами місцевого самоврядування Анатолій Дроган. Він запропонував скласти колективне звернення та розійтися, але його пропозицію біженці з Суджі не підтримали.
"Нам байдуже, де замерзати. На вулиці замерзати, яка нам різниця, ми все одно не вдома", - сказала одна з учасниць мітингу.
Тоді Дроган заявив, що мітинг незаконний і зажадав "визначити старших групи". Мітинг проводити не можна, зазначив він тому, що в регіоні "режим контртерористичної операції": "Влада нікого з ворогів не штовхала на кордон, це війна".
У відповідь люди закричали: "Яка війна. Це СВО".
При цьому він заявив, що військові, які допустили прорив кордону та захоплення ЗСУ частини російських територій, "зазнають покарання", а "винних уже затримано".
Мітингувальники у відповідь заявили, що на кордоні стояли "строковики з автоматами", а покарати треба "генералів". Також звучали вимоги офіційно визнати, що йде війна.
Згодом вийшла ще одна чиновниця, яка пообіцяла зустріч із губернатором. Орієнтовно розмова відбудеться 12 листопада.
Подібний мітинг у Курську відбувався ще кілька тижнів тому — мешканці казали, що не можуть винайняти житло. Тоді до них вийшли чиновники та поліція. Силовики забороняли знімати те, що відбувалося, а чиновники пообіцяли продумати заходи підтримки.
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