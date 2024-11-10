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Біженці із Суджі вийшли на мітинг у Курську: їм не виплачують компенсацію за зруйноване житло

Ксенія Золотова
10 листопада, 2024 неділя
15:55
Війна з Росією

У неділю, 10 листопада, біженці із Суджі зібралися на Червоній площі Курська біля міської адміністрації на мітинг через невиплачену компенсацію за зруйноване житло та високу вартість на оренду

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Про це повідомляє опозиційне медіа Govorit NeMoskva та російська служба "Радіо Свобода".

Люди скаржились, що залишаються на вулиці через надто високу ціну на оренду житла і те, що не отримали сертифікати за зруйноване житло у рідному місті.

За інформацією журналістів, обговорювати можливе проведення мітингу біженці почали з 7 листопада у російській соцмережі "ВКонтакте". Автор звернення закликав громадян вийти на площу та обговорити проблеми. Його публікацію швидко заблокували на вимогу Роскомнагляду, але в коментарях люди встигли підтримати заклик.

На мітинг всього вийшли приблизно 120 осіб.

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На розмову з біженцями вийшов представник обласної адміністрації, голова управління із взаємодії з органами місцевого самоврядування Анатолій Дроган. Він запропонував скласти колективне звернення та розійтися, але його пропозицію біженці з Суджі не підтримали.

"Нам байдуже, де замерзати. На вулиці замерзати, яка нам різниця, ми все одно не вдома", - сказала одна з учасниць мітингу.

Тоді Дроган заявив, що мітинг незаконний і зажадав "визначити старших групи". Мітинг проводити не можна, зазначив він тому, що в регіоні "режим контртерористичної операції": "Влада нікого з ворогів не штовхала на кордон, це війна".

У відповідь люди закричали: "Яка війна. Це СВО".

При цьому він заявив, що військові, які допустили прорив кордону та захоплення ЗСУ частини російських територій, "зазнають покарання", а "винних уже затримано".

Мітингувальники у відповідь заявили, що на кордоні стояли "строковики з автоматами", а покарати треба "генералів". Також звучали вимоги офіційно визнати, що йде війна.

Згодом вийшла ще одна чиновниця, яка пообіцяла зустріч із губернатором. Орієнтовно розмова відбудеться 12 листопада.

Подібний мітинг у Курську відбувався ще кілька тижнів тому — мешканці казали, що не можуть винайняти житло. Тоді до них вийшли чиновники та поліція. Силовики забороняли знімати те, що відбувалося, а чиновники пообіцяли продумати заходи підтримки. 

  • Президент Володимир Зеленський заявив, що на фронті зараз непроста ситуація, проте українські воїни продовжують тримати позиції.
  • Станом на пʼятницю, 8 листопада, російські війська продовжують контрнаступальні дії на Курському напрямку.

 

Теги:
Відео
Новини
Світ
Росія
російська армія
Курськ
Суджа
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