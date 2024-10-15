"Завдання Курської операції продовжуємо реалізовувати": Зеленський заслухав доповідь Сирського

Про це Володимир Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні за 15 жовтня.

"Доповідь Головкома Сирського. По фронту: ситуація непроста, але тримаємо позиції. І я вдячний кожній бригаді, кожному солдату, сержанту та офіцеру, які забезпечують нашу стійкість. Окремо – Курська операція: визначені завдання продовжуємо реалізовувати", - йдеться у повідомленні.

За словами президента, сьогодні також була доповідь міністра оборони Рустема Умєрова.

"Щодо мого доручення збільшення фінансування нашого внутрішнього, українського виробництва зброї: дрони, РЕБ, артилерія, залучення інвестицій партнерів, наші можливості. На кінець цього місяці ми будемо мати конкретні нові контракти в нашому, українському оборонному виробництві. І це один з найбільш пріоритетних наших напрямів. Що б не відбувалось у світі, Україна матиме силу. Це найголовніше", - заявив Зеленський.