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"Завдання Курської операції продовжуємо реалізовувати": Зеленський заслухав доповідь Сирського

Влад Дідусь
15 жовтня, 2024 вiвторок
19:00
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що на фронті зараз непроста ситуація, проте українські воїни продовжують тримати позиції

Зміст

Про це Володимир Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні за 15 жовтня.

"Доповідь Головкома Сирського. По фронту: ситуація непроста, але тримаємо позиції. І я вдячний кожній бригаді, кожному солдату, сержанту та офіцеру, які забезпечують нашу стійкість. Окремо – Курська операція: визначені завдання продовжуємо реалізовувати", - йдеться у повідомленні.

За словами президента, сьогодні також була доповідь міністра оборони Рустема Умєрова.

"Щодо мого доручення збільшення фінансування нашого внутрішнього, українського виробництва зброї: дрони, РЕБ, артилерія, залучення інвестицій партнерів, наші можливості. На кінець цього місяці ми будемо мати конкретні нові контракти в нашому, українському оборонному виробництві. І це один з найбільш пріоритетних наших напрямів. Що б не відбувалось у світі, Україна матиме силу. Це найголовніше", - заявив Зеленський.

  • 15 жовтня Володимир Зеленський також провів засідання Ставки, за результатами якої розповів, що захист енергетичної інфраструктури має три рівні: інженерний, засоби РЕБ і сили ППО.
Теги:
Україна
Росія
Донбас
Луганщина
ЗСУ
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Харківщина
Військові новини
Олександр Сирський
Курськ
Суджа
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