Зеленський провів енергетичну Ставку та розповів про захист інфраструктури взимку

Про це він повідомив у Telegram.

"Усі рівні захисту енергетичної інфраструктури: інженерний, засобами РЕБ та силами ППО. Активну участь братиме наша авіація. Також ухвалили рішення щодо посилення ППО в прикордонних і прифронтових регіонах", - написав президент.

Також Зеленський заслухав доповіді Нафтогазу, Укренерго, міністерств енергетики, внутрішніх справ, розвитку громад та територій, Повітряних сил та обласних військових адміністрацій стосовно підготовки до зими.

Український президент наголосив, що МВС представило заходи реагування на російські обстріли й оперативне відновлення обʼєктів після них. Водночас триває робота щодо створення розосередженої мережі когенераційних установок.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна пройде зиму в нормальному режимі, якщо Росія не завдаватиме нових критичних ударів по енергосистемі.

У вересні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що цю зиму, як і минулу, Україна планує пройти з газом власного видобутку, без залучення допомоги від партнерів.

14 жовтня заступник міністра енергетики Микола Колісник розповів, що наразі триває найбільша ремонтна кампанія за часів незалежності України. Перед початком опалювального сезону ситуація в енергосистемі є стабільною.





