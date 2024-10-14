Міненерго розповіло про стан енергосистеми перед початком нового опалювального сезону
Наразі триває найбільша ремонтна кампанія за часів незалежності України. Перед початком опалювального сезону ситуація в енергосистемі є стабільною
Про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник.
Він запевнив, що уряд здійснює системний моніторинг виконання компаніями та місцевими адміністраціями визначеного комплексу заходів для максимальної готовності до опалювального сезону.
Також чиновник нагадав, що всі технічні заходи з підготовки функціонування об'єктів атомної генерації було виконано з випередженням графіків. Це додає потужності й можливості покривати збільшений попит на електричну енергію.
Енергетики впроваджують заходи з підготовки до зими об'єктів критичної інфраструктури, щоб за різних сценаріїв можна було оперативно реагувати на виклики. Зокрема, йдеться про встановлення резервних типів живлення для об'єктів критичної інфраструктури.
Колісник підкреслив, що ситуація в енергетиці зараз є стабільною, хоча ворог продовжує атаки на енергооб'єкти.
"Лише за минулу добу ми маємо відновлене електропостачання 6500 побутових споживачів. Це значний обсяг, і варто зазначити, що енергетики, попри тривоги й постійні ризики, виїжджають, відновлюють електропостачання, заживлюють споживачів", - резюмував чиновник.
- Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна пройде зиму в нормальному режимі, якщо Росія не завдаватиме нових критичних ударів по енергосистемі.
- У вересні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що цю зиму, як і минулу, Україна планує пройти з газом власного видобутку, без залучення допомоги від партнерів.
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